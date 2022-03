Disney+ oficjalnie pojawi się w Polsce! Wiemy, kiedy platforma wystartuje w naszym kraju

Należąca do The Walt Disney Company platforma streamingowa DISNEY+ wystartuje latem w 42 krajach i 11 terytoriach. Polska jest jednym z tych krajów.

Disney+ nareszcie w Polsce. Kiedy wystartuje?

Najważniejsza informacja - w Polsce start Disney+ zaplanowano na 14 czerwca 2022 roku. Cena subskrypcji w Polsce wyniesie 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku opłaty rocznej.

Disney+ jest domem uwielbianych na całym świecie oryginalnych produkcji oraz tysięcy odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen, oraz tytułów od 20th Century Studios, FX czy Searchlight, występujących pod marką Star.

Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak "The Book of Boba Fett" i "The Mandalorian", wykreowanych przez producenta i scenarzystę Jona Favreau. Ponadto będziemy mogli zobaczyć nadchodzące seriale Marvel Studios, takie jak "Moon Knight”, czy "Ms. Marvel", a także film "Shang-Chi i legenda dziecięciu pierścieni" z Simu Liu i Awkwafiną.

Dodatkowo subskrybenci będą mogli spędzić czas przy wielu tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii animacji "Luca" (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii "Encanto" (Walt Disney Animation Studio) i "Cruelli" z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon.

W ramach ogólnorozrywkowych produkcji, w Disney+ będzie można zobaczyć takie tytuły jak "Simpsonowie" czy "Grey’s Anatomy: Chirurdzy". Z kolei National Geographic przedstawi między innymi serial dokumentalny "The World According To Jeff Goldblum".

Użytkownicy Disney+ będą mogli korzystać z najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, a także będą mogli ustawić do siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.