Disney+ zapowiada 2. sezon "Lokiego". Ale co z pierwszym?

"Loki" był pierwszym potwierdzonym projektem na liście seriali MCU, które platforma Disney+ zapowiadała już w 2018 roku. Od tego czasu upłynęło wiele wody, a pierwszymi serialami Marvela, które miały trafić na Disney+ jeszcze w tym roku, ogłoszono "WandaVision" oraz "Falcon and the Winter Soldier". Pandemia koronawirusa opóźniła ich premiery, pozostawiając niezmiennie zapowiedź "Lokiego" na 2021 rok. A może jednak coś przegapiliśmy? Pojawiła się bowiem informacja, że "Loki" zostanie przedłużony o 2. sezon.

Serial "Loki" z 2. sezonem na Disney+

5 listopada 2020 na łamach branżowego magazynu Production Weekly pojawiła się informacja o nowych projektach, które są na etapie developmentu lub właśnie startują z produkcją. Wśród setek wymienionych tytułów znalazł się Loki s02 o roboczym podtytule "Architekt". Zdjęcia do kontynuacji serialu "Loki" mają rozpocząć się w styczniu 2022 roku.

Trudno stwierdzić, czy to efekt sztuczek przebiegłego brata Thora, czy pewności Disneya, że Tom Hiddleston ponownie olśni wszystkich jako uroczy drań z MCU... Tak czy inaczej, "Loki" został przedłużony o kolejny sezon, zanim pojawił się pierwszy. Dlaczego to takie dziwne? Producenci rzadko decydują się na ogłaszanie kilku sezonów danego serialu na raz, nie wiedząc, jak pierwsze odcinki poradzą sobie na antenie czy platformie streamingowej i czy przyniosą wymierne zyski, które sprawią, że będzie opłacało się realizować kolejne sezony. Czasami decyzje o skasowaniu serialu podejmowane są już po pilocie. Nikt oczywiście nie podejrzewał, że tak tragiczny los może spotkać uwielbianego Lokiego w jego osobistym show, niemniej jednak, ogłaszanie drugiego sezonu przed premierą pierwszego, to dość rzadka praktyka.

To z kolei rodzi kolejne pytania. Czy skoro Disney planuje produkcje seriali MCU aż tak do przodu, że zapowiada kontynuację czegoś, co nie miało jeszcze premiery, to czy brak drugich sezonów "WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier" na liście oznacza, że Disney nie zamierza realizować kontynuacji tych produkcji? Aktualnie możemy niestety tylko gdybać. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi najwcześniej w 2021 roku.

"Loki" - kiedy premiera na Disney Plus?

Serial "Loki" jest niemal tak tajemniczy jak jego główny bohater. Dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć tylko krótki fragmencik serialu, który pojawił się w 30-sekundowym zwiastunie seriali MCU od Disney Plus w bloku reklamowym Super Bowl w lutym 2020. I właściwie tylko po tym fragmencie możemy wnosić, że w swoim serialu Loki zostanie schwytany przez organizację Time Variance Authority zajmującą się kontrolowaniem wszelkich czasoprzestrzennych nieścisłości. W serialu oczywiście do roli Lokiego powróci Tom Hiddleston. Prócz niego na ekranie mają pojawić się też Sophia Di Martino, Owen Wilson i Richard E. Grant.

"Loki" ma trafić na Disney+ wiosną 2021. Wcześniej na platformie mają zadebiutować seriale "WandaVision" oraz "Falcon and the Winter Soldier". Jednak ich dokładne daty premier też nie są jeszcze znane.