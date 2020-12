Disney zapowiedział kolejny serial MCU. O czym będzie "Marvel Studios: Legends"?

Na początku grudnia 2020 roku podczas Disney Investor Day Marvel ogłosił nowości MCU, które trafią do kin i na platformę Disney+. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. Właśnie zapowiedziano, że niebawem zobaczymy nowy tytuł - "Marvel Studios: Legends".

W ciągu ostatnich 12 lat powstało ponad 20 filmów rozgrywających się w tym samym uniwersum i składających się na jedną, dużą historię. Trochę skomplikowane, co? Biorąc pod uwagę, że oprócz nowych produkcji kinowych, nadchodzą seriale z filmowymi bohaterami w rolach głównych, szefowie Marvel Studios prędzej czy później musieli jakoś uporządkować uniwersum. Z tego powodu powstał serial "Marvel Studios: Legends".

Jak podaje Collider, nowa produkcja ma za zadanie zaprezentowanie najważniejszych bohaterów uniwersum Marvela i ponownie opowiedzieć najważniejsze momenty uch życiorysów. Pierwsze dwa odcinki "Marvel Studios: Legends" skupią się na Scarlet Witch i Visionie. Nic dziwnego, bowiem niebawem zadebiutuje serial "WandaVision", w którym zobaczymy nowe przygody bohaterów granych przez Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego.

Na razie nie znamy szczegółów dotyczących formy "Marvel Studios: Legends", ale można podejrzewać, że każdy z odcinków będzie swego rodzaju podsumowaniem danej postaci, złożonym z fragmentów poprzednich produkcji. Wszystko po to, by uporządkować informacje o superbohaterach Marvela i zaprezentować je osobom, które nie widziały poprzednich produkcji, bądź nie mają czasu na nadrabianie filmów MCU.

Oto jak prezentuje się opis odcinka o Wandzie Maximoff.

Wanda Maximoff zadebiutowała w "Avengers: Age of Ultron" jako potężna przeciwniczka Avengers, by z czasem stać się ich jeszcze potężniejszą sojuszniczką. Wanda odnalazła siłę w sobie i w swoim niezwykłym związku z pewną bardzo wyjątkową osobą - Visionem. "Marvel Studios: Legends" odkrywa historię Wandy, która zmaga się z potwornymi problemami i stratą oraz chaotyczną siłą, którą stara się kontrolować, podważając lojalność tych, którym najbardziej ufa.

A tak z kolei przedstawiono zapowiedź odcinka o Visionie.

Narodzony w "Avengers: Age of Ultron" Vision chociaż sam jest sztuczną formą życia, decyduje się walczyć po stronie ludzkości. "Marvel Studios: Legends" ukazuje historię Visiona i jego dążenie do pełniejszego zrozumienia ludzi, jego ewolucję, chęć stania się bardziej do nich podobnym, oraz romantyczny związek z Wandą Maximoff w filmie "Kapitan Ameryka: Civil War". Wszystko to prowadzi do jego ostatnich chwil, kiedy dokonuje ostatecznej ofiary za ludzkość, pozostawiając tych, których kochał, z niepewną przyszłością.