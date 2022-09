Dlaczego Netflix nie potwierdził jeszcze 2. sezonu "Sandmana"? Neil Gaiman wyjaśnił

Sandman - czemu Netflix jeszcze nie potwierdził 2. sezonu?

"Sandman" został nie tylko dobrze przyjęty przez krytyków, ale również fanów oryginalnych powieści Neila Gaimana. Oprócz tego miał całkiem dobrą oglądalność (a przynajmniej tak twierdzi Netflix), wiec czemu jeszcze serwis nie postanowił oficjalnie zamówić 2. sezonu produkcji?

Z wyjaśnieniami pospieszył sam Neil Gaiman, który na Twitterze dość dokładnie opisał proces "przetrawiania" feedbacku, który otrzymał przez ostatnie dwa miesiące Netflix. Jak może pamiętacie, jakiś czas temu szefostwo platformy zaczęło bardziej zwracać uwagę na trwonienie pieniędzy, a jako że "Sandman" do najtańszych projektów nie należał, to i potwierdzenie 2. sezonu nie jest wcale tak bardzo oczywistą decyzją.

A szkoda, bo wyszedł im jeden z ich najlepszych oryginalnych seriali, który ma ogromny potencjał na jeszcze co najmniej kilka porządnych sezonów telewizji.

Wracając do Gaimana i jego wyjaśnienia:

Pierwszy sezon "Sandmana" zadebiutował 5 sierpnia. Dopiero skończyli zbierać dane oglądalności, co nie było zbyt łatwe. Dużo osób postanowiło bowiem rozbijać sobie serial w czasie, a nie oglądać wszystko na raz. Zatem mówienie Netflixowi, żeby działał szybciej wcale nikomu nie pomoże w podjęciu decyzji.

Zatem "cierpliwości", jak mówi Neil Gaiman. Na ten moment możemy jedynie dołączyć do pisarza w tym oczekiwaniu i w międzyczasie zachęcić was do tego, by odpalić ponownie 1. sezon "Sandmana", żeby podkręcić jeszcze wyniki jego oglądalności albo znowu przeczytać oryginalne powieści.