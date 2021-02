Dlaczego Tom Ellis nie zagra Lucyfera w "Sandmanie" Netfliksa? Neil Gaiman wytłumaczył

Netflix nareszcie zdradził obsadę nadchodzącego serialu "The Sandman", czyli adaptacji popularnej i docenianej serii powieści graficznych Neila Gaimana. Nie jest to jednak jedyna seria bazująca na postaciach z tej sagi - przecież "Lucyfer" jest inspirowany bohaterami z "Sandmana". Ten, po swoim debiucie na kartach opowiadań o Panu Snów, w końcu doczekał się swojej własnej serii komiksów od Vertigo Comics.

To połączenie sugerowało przed premierą, że być może Tom Ellis powróci do roli Morningstara w nadchodzącym serialu o Sandmanie. Tu jednak Netflix postanowił zaskoczyć fanów i w roli Pani Piekieł obsadził Gwendoline Christie. Decyzję twórców wyjaśnił na Tumblerze sam Neil Gaiman, który wyjaśnił po prostu, że Lucyfer w wersji Ellisa nie pasowałby do klimatu "Sandmana":

Gaiman niedawno udzielał wielu wywiadów z powodu premiery audiobooka "Sandmana" przygotowanego przez Audible (które doczeka się dwóch kolejnych sezonów). Autor w rozmowie z Comicbook.com wyznał, że tworzenie serialu dla Netfliksa traktuje, jakby pisał "Sandmana" po raz pierwszy w XXI wieku - nie tylko zaktualizował czas rozgrywania się akcji, ale też zdecydował się na zmianę płci różnych postaci:

Twórca "Sandmana" wyjaśnił również w tej samej rozmowie, że przepastna biblioteka opowieści o bohaterze jest pozytywnym aspektem tego dzieła:

Ludzie próbowali tworzyć filmowe i serialowe adaptacje od ostatnich 30 lat i aktywnie je tworzyli przez 25 lat. Nigdy nie działały. Wszystko przez efekty specjalne i to, co byłoby potrzebne do ich zrealizowania. To są powieści dla dorosłych. Ludzie pisali scenariusze, ale potem mówili: "Ale to film dla dorosłych. W życiu nie dostaniemy 100 milionów dolarów na zrealizowanie go". I tak się kończyło. Musieliśmy poczekać do czasów, kiedy opowiadanie długich opowieści było czymś pozytywnym. A my mamy 75 zeszytów "Sandmana" i w sumie 13 książek. To jest bardzo dobre. To jest po naszej stronie. Teraz jesteśmy w czasach, kiedy takie rzeczy mogą istnieć nie tylko w formie komiksu, ale również w rzeczywistości.