Dlaczego Yoda tak dziwnie mówił? Serial The Mandalorian po części odpowiedział na to pytanie

Czy w trzynastym odcinku serialu "The Mandalorian" pojawił się klucz do zrozumienia lingwistycznych zawiłości rasy, do której należą Yoda i malec, będący jednym z bohaterów produkcji? Wygląda na to, że tak.

Dlaczego Yoda posługuje się pomieszanym szykiem słów? "The Mandalorian" może być wskazówką

Yoda to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych postaci "Gwiezdnych Wojen". Nie chodzi jedynie o specyficzny wygląd i charakter, ale przede wszystkim o sposób mówienia, który jest stałym elementem mitologii "Star Wars". Postać, podobnie jak inni bohaterowie sagi, została stworzona w taki sposób, by zaprezentować różnorodność odległej galaktyki i dywersyfikację jej mieszkańców. W przypadku Yody, George Lucas czerpał ze stereotypu mędrca z Dalekiego Wschodu, który kieruje się w życiu mistycyzmem.

Od 40 lat fani "Gwiezdnych Wojen" zastanawiają się, w czym tkwi sekret przestawnego szyku zdania Yody. Kiedy w serialu "The Mandalorian" pojawił się tak zwany Baby Yoda, miłośnicy serii mieli nadzieję, że wkrótce dowiedzą się więcej na temat tajemniczej rasy kosmitów. I tak się stało. Epizod trzynasty był przełomem nie tylko jeśli chodzi o historię zaprezentowaną w serialu, ale również językowe zagadnienia dotyczące Yody.

W odcinku zatytułowanym "The Jedi" pojawiła się w końcu długo wyczekiwana przez widzów serialu "Gwiezdne wojny: Wojny klonów" Ahsoka Tano, którą zagrała Rosario Dawson. To właśnie jej udało się poznać prawdziwe imię Dziecka. Do tej pory bohaterowie i widzowie "The Mandalorian" byli przekonani, że malec nie umie mówić. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła niego, ale nie jest w sposób porozumieć się werbalnie ze światem. Wydawał tylko urocze pomrukiwania, przez co mógł sprawiać wrażenie inteligentnego zwierzątka.

To tylko jednak pozory. Z odcinka wynika bowiem, że Baby Yoda potrafi komunikować się za sprawą Mocy. Wrażliwa na działanie tajemnej siły Ahsoka była w stanie odbyć niemą konwersację z maluchem i w ten sposób poznała jego prawdziwe imię - Grogu. Najwyraźniej rasa, do której należy Dzieciak i Yoda potrafi porozumiewać się telepatycznie. Istnieje szansa, że Yoda, podobnie jak swój mały pobratymiec również przez wiele lat swojego życia nie potrafił mówić. Nauczył się konwencjonalnej mowy dopiero z czasem, dlatego nie umiał przestawić się na gramatykę właściwą wielu gatunkom istot zamieszkujących galaktykę.

Yoda - z czego wynika charakterystyczna składnia?

Ten domysł pokrywa się z naukowymi ustaleniami, według których im później osoba nauczy się mówić, tym większe trudności ma w posługiwaniu się językiem. Możliwe, że gatunek kosmity w ogóle nie posiada tradycyjnej mowy, a w celu komunikacji wykorzystuje kontakty telepatyczne. W przypadku kosmity naturalnie wrażliwego na Moc warto zwrócić również uwagę na inny aspekt - skoro Grogu nie rozumuje w kategoriach gramatycznego języka, ma również zupełnie inne postrzeganie świata. Widzi rzeczywistość za pośrednictwem Mocy i być może z tego właśnie powodu dla Yody istotą wypowiedzi były przede wszystkim podmioty, wokół których budował zdania. Rzeczownik zawsze stał na pierwszym miejscu, dopełniał go przymiotnik i dopiero na sam koniec trafił czasownik.

Zagadki, którymi posługiwał się w rozmowie z innymi ludźmi, też mogą wynikać ze specyficznego postrzegania rzeczywistości. Dla Yody wypowiadane słowa mogły mieć o wiele więcej sensu, niż dla przeciętnego człowieka, ponieważ rozumował w zupełnie innych kategoriach, obcych takim postaciom jak Luke Skywalker, czy Obi-Wan Kenobi. W tym przypadku mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, jak przy różnego rodzaju przekładach językowych. Trudno jest dokonać dobrego tłumaczenia, nie rozumiejąc kontekstu kulturowego danego tekstu.

Czy przypuszczenia się potwierdzą? Czy w kolejnym odcinku poznamy nowe sekrety rasy, do których należą Yoda i Grogu? Dowiemy się w czternastym odcinku serialu "The Mandalorian", który trafi na platformę Disney+ już 4 grudnia 2020 roku.