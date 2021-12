Dlaczego ważna postać zginęła w 2. sezonie "Wiedźmina"? Twórczyni serialu tłumaczy decyzję

17 grudnia 2021 roku zadebiutował 2. sezon "Wiedźmina", który spotkał się z dość ciepłym przyjęciem ze strony krytyków, a także całkiem niezłym przyjęciem ze strony fanów. Są jednak decyzje, które nie spodobały się praktycznie nikomu - jedną z nich jest zmiana charakteru, a potem również uśmiercenie Eskela, który jest jednym z najbardziej znanych wiedźminów na świecie.

Na temat tej decyzji wypowiedziała się niedawno showrunnerka/twórczyni scenariuszy Lauren S. Hissrich. Artystka wyjaśniła, że jej zdaniem musiało dojść do jakiejś śmierci w tamtym odcinku. Początkowo twórcy chcieli uśmiercić "swojego oryginalnego" wiedźmina, ale scenarzyści szybko zorientowali się, że nie będzie to miało odpowiedniego wydźwięku emocjonalnego.

Dlatego właśnie padło na Eskela, co Hissrich dodatkowo uargumentowała wpływem na Geralta, który przez kolejne odcinki musi w sobie nosić winę za śmierć swojego brata. To zresztą wywołuje potem w finałowych odcinkach konflikt między nim, a pozostałymi wiedźminami. Jak opowiedziała w programie "Unlocked" od Netflix:

Wiedzieliśmy, że musimy kogoś zabić w tym odcinku. Wiedzieliśmy, że potwór musi się pojawić w Kaer Morhen i będzie miał coś do czynienia z Ciri. To spowoduje, że Geralt, Vesemir i inni wiedźmini uświadomią sobie, że ona fundamentalnie zmieni ich życia. Początkowo chcieliśmy, żeby zmarł jakiś inny wiedźmin. Ktoś, kogo nie znamy. Ale to nie byłoby to...