Do obsady nowego sezonu "Wiedźmina" dołączyły kolejne gwiazdy. Wśród nich Robbie Amell

Wiedźmin - do obsady 3. sezonu dołączyli nowi aktorzy

Netflix podzielił się w swoich mediach społecznościowych informacją na temat nowych aktorów, którzy pojawią się w 3. sezonie "Wiedźmina". Robbie Amell wcieli się w Gallatina, Meng'er Zhang zagra Milvę, Hugh Skinner zagra księcia Radovida, natomiast Christelle Elwin zagra Mistle.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia opisywanych aktorów:

Wieść pojawiła się jakieś dwa tygodnie po tym, gdy oficjalnie ogłoszono, że ruszyły prace nad 3. sezonem "Wiedźmina". Z opisu fabuły dowiedzieliśmy się, że Geralt, Ciri i Yen wybiorą się w podróż po Kontynencie.

Jeżeli jednak w obsadzie ma się już pojawić Mistle, to spodziewamy się, że ich wspólna ekskursja raczej szybko dojdzie do końca - ta w książkach jest bowiem członkini bandy Szczurów, do której dołącza zagubiona Ciri po rozstaniu z Geraltem i Yen. Jeśli chodzi zaś o nową postać, to Gallatin Robbiego Amella jest wojownikiem Elfów, który jest dość radykalny w swoich poglądach.

Na razie data premiery 3. sezonu "Wiedźmina" jest objęta tajemnicą.