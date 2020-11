"The Crown" w wersji dokumentalnej: produkcje o brytyjskiej rodzinie królewskiej, które pokazują, jak było naprawdę

"The Crown 4" bije rekordy popularności na Netflix, a fani produkcji z wypiekami na twarzy śledzą nie tylko wydarzenia ukazane w serialu, ale także medialną burzę wokół nowego sezonu. Po premierze odcinków poświęconych relacji Diany i Karola, przyjaciele księcia Walii ostro zaatakowali "The Crown", a widzowie zachodzą teraz w głowę, czy to, co zobaczyli w serialu wydarzyło się naprawdę. Rozwiązanie tej zagadki można osiągnąć na kilka sposobów. Jednym z nich jest uważne obejrzenie trzech dokumentów o rodzinie Windsorów i Lady Di, które są dostępne na Netflix.

Dokumenty o brytyjskiej rodzinie królewskiej dostępne na Netflix

Odkąd Windsorowie (nazwisko przyjęte przez ród w 1917 roku) pojawili się na królewskim tronie Wielkiej Brytanii, na ich temat powstała niezliczona ilość książek, sztuk teatralnych, filmów i seriali. Z oczywistych względów królewski ród nigdy nie narzekał na brak zainteresowania ze strony mediów czy filmowców. Pierwszy dokument o brytyjskiej rodzinie królewskiej powstał już w 1969 roku i śledził codzienne życie mieszkańców Pałacu Buckingham. Nie spodobał się jednak na dworze i królowa zabroniła go pokazywać po zaledwie dwóch emisjach. W poniższym zestawieniu postanowiliśmy więc ująć trzy bardzo łatwo dostępne pozycje, gdyż można je obejrzeć na zaraz po seansie 4. sezonu "The Crown" i nie opuszczając Netfliksa dowiedzieć się, co jest prawdą, a co zostało zmyślone przez twórców fabularnego serialu o Brytyjskiej Koronie.

"The Royal House of Windsor"

Serial wyprodukowany dla brytyjskiej stacji Channel 4, który nazywany jest dokumentalną wersją "The Crown". Tylko lepszą. Produkcja składa się z sześciu 45-minutowych odcinków, które przeprowadzają widzów przez 100 lat panowania rodu Windsorów na brytyjskim tronie. "The Royal House of Windsor" powstał w 2017 roku i został oparty na odkrytych niedawno informacjach.

Oglądaj

"The Story of Diana"

Jaka naprawdę była Lady Di? Jakie sekrety skrywała? Z czym się zmagała? Na te pytania stara się odpowiedzieć dwuczęściowy dokument "The Story of Diana" nakręcony również w 2017 roku. Na film składają się materiały archiwalne oraz wywiady z bratem i bliskimi osobami Królowej Ludzkich Serc. To idealna pozycja dla pragnących zweryfikować historię Diany przedstawioną w "The Crown 4".

"Diana: In Her Own Words"

Kolejny film dokumentalny skupiający się na Dianie Spencer, którego tytuł w polskim tłumaczeniu to po prostu "Diana: W swoich własnych słowach". Netflix nazywa tę produkcję "szczerą opowieścią o uwielbianej przez miliony księżnej", gdyż wykorzystuje ona prywatne zdjęcia i nagrania Diany.

Oglądaj

Nowy dokument Netfliksa o Dianie skupi się na o mrocznych sekretach księżnej

Nie da się ukryć, że biografia księżnej Diany to wdzięczny temat dla filmowców. Dlatego Netflix nie zamierza ograniczać się do "The Crown" i powyższych dokumentów. W maju 2020 gigant streamingowy zapowiedział kontrowersyjny dokument o księżnej, który ma skupić się na mrocznych sekretach Królowej Ludzkich Serc. Czteroczęściowy film "Being me: Diana" miałby opowiadać o problemach psychicznych, zaburzeniach odżywiania i próbach samobójczych tragicznie zmarłej matki Williama i Harry'ego.

"The Crown 4" jest dostępny na Netflix od 15 listopada 2020. W rolę księżnej Diany wciela się Emma Corrin.