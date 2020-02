"Dom z papieru" - wszystko, co wiemy o 4. sezonie [DATA PREMIERY, ZWIASTUN, FABUŁA, OBSADA]

4. sezon "Domu z papieru" zbliża się coraz większymi krokami. Poprzednia seria zakończyła się olbrzymim cliffhangerem, a fani drżą na myśl o losie ich ulubienicy Nairobi. Czy bohaterka pojawi się w kolejnych odcinkach? Kiedy zadebiutuje 4. sezon "Domu z papieru" i z ilu odcinków będzie się składał? Poniżej znajdziecie wszystkie dostępne informacje.

"Dom z papieru" - wszystko, co wiemy o 4. sezonie

Netflix jest zawsze dość tajemniczy, kiedy chodzi o "Dom z papieru". Informacji związanych z serią nie ukazuje się zbyt wiele, a fani do samego końca trzymani są w nieświadomości. Co jednak wiemy o 4. sezonie "Domu z papieru"? Oto wszystkie informacje, jakie są dostępne.

"Dom z papieru" 4. sezon - data premiery

4. sezon "Domu z papieru" zadebiutuje na platformie Netflix już 3 kwietnia 2020 roku. Niestety, na obecną chwilę nie wiemy z ilu odcinków składał się będzie sezon.

"Dom z papieru" 4. sezon - zwiastun

Na pełny zwiastun 4. sezonu "Domu z papieru" przyjdzie nam z pewnością jeszcze poczekać. Dotąd ukazał się jedynie poniższy teaser, ukazujący bohaterów i zapowiedź premiery.

"Dom z papieru" 4. sezon - obsada

W 4. sezonie "Domu z papieru" powrócą Úrsula Corberó jako Tokio, Álvaro Morte jako Profesor, Miguel Herrán jako Rio, Enrique Arce jako Arturito, Itziar Ituño jako Lizbona (Raquel Murillo), Jaime Lorente jako Denver, Esther Acebo jako Sztokholm (Mónica Gaztambide), Darko Peric jako Helsinki, Rodrigo De la Serna jako Palermo, Hovik Keuchkerian jako Bogota, Luka Peros jako Marsylia, Najwa Nimri jako Inspektor Alicia Sierra, a także Pedro Alonso jako Berlin i Alba Flores jako Nairobi.

"Dom z papieru" 4. sezon - fabuła

O fabule 4. sezonu "Domu z papieru" wiemy niewiele. Na pewno będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniej serii. Zobaczymy więc dalszy ciąg napadu na Bank Hiszpanii i dowiemy się, co stanie się z Lizboną po schwytaniu przez organy ścigania. Co szykuje podstępna i bezwzględna Inspektor Sierra? Czy Nairoi przeżyje? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy zapewne dopiero 3 kwietnia 2020 roku. Aktorka wcielająca się w Nairobi znalazła się bowiem w obsadzie, to jednak nie oznacza, że wyjdzie cało z postrzału. W końcu Berlin od dawna nie żyje, a Pedro Alonso wciąż widnieje w obsadzie i pojawia się w formie retrospekcji.

