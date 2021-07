Don Cheadle zapowiada, że serial Marvela "Armor Wars" będzie "na zupełnie nowym poziomie"

Armor Wars będzie "nową jakością" w świecie Marvela?

Aktor wcielający się w War Machine porozmawiał niedawno z portalem Enterainment Weekly na temat nadchodzącego serialu "Armor Wars" na Disney+. Cheadle był niedawno nominowany do nagrody Emmy za 98 sekundowy występ w serialu "The Falcon and the Winter Soldier", ale to dopiero przedsmak nagród, które na niego czekają - a przynajmniej tak możemy wywnioskować z jego wypowiedzi.

Gwiazdor Marvela stwierdził bowiem, że "Armor Wars" ma być "nową jakością w świecie Marvela".

Co jest niesamowite, to fakt, że serial będzie na zupełnie nowym poziomie. To będzie pierwsza okazja na to, żeby go w sumie poznać i zobaczyć, co sprawia, że jest tym, kim jest.

W produkcji "Armor Wars" główną rolę odegra James Rhodes znany lepiej jako War Machine. W herosa ponownie wcieli się Don Cheadle. Tytuł nawiązuje do słynnej serii komiksowej z końca lat 80., w której Spymaster ukradł technologię Starka i sprzedał ją złoczyńcom. W serialu również zobaczymy, co się stanie, kiedy cuda Iron Mana trafią w niepowołane ręce.

Co ciekawe, nie jest to jedyna postać, która "zastąpi" w filmach Iron Mana. Po długich oczekiwaniach twórcy potwierdzili, że Riri Williams przywdzieje zbroje i podąży drogą jednego z najpopularniejszych Avengers. W roli tytułowej w serialu "Ironheart" zobaczymy Dominique Thorne. Riri to genialna wynalazczyni, która dzięki swoim umiejętnością stworzy jeszcze lepszą technologię, niż ta od Tony'ego Starka.

Niestety, na razie nie znamy daty premiery "Armor Wars".