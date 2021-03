Donald Faison kojarzony z serialu "Hoży doktorzy" został obsadzony w roli Profesora Atomusa w aktorskiej wersji "Atomówek". Twórcy zdradzili też oficjalny tytuł nadchodzącej produkcji.

"Atomówki" - Donald Faison jako Profesor Atomus

O tym, że powstaje aktorska kontynuacja kreskówki Cartoon Network pod tytułem "Atomówki" było wiadomo już od dawna. Na początku marca 2021 roku twórcy zdradzili, które aktorki wcielą się w Bójkę, Bajkę i Brawurkę.

Jak podaje Variety, ogłoszono również odtwórcę ojca tytułowych superbohaterek - Profesora Atomusa. Zagra go Donald Faison. Według doniesień serialowy bohater będzie ekscentrycznym, jowialnym i trochę narcystycznym geniuszem naukowym, który jest niezmiernie dumny ze swojego życiowego osiągnięcia - stworzenia w laboratorium trzech niezwykłych dziewczynek. Serialowy Atomus wejdzie w kryzys wieku średniego, i będzie zdeterminowany, by naprawić swoje relacje z dorosłymi córkami.

Faison zasłynął rolą chirurga Chrisa Turka - najlepszego przyjaciela J.D. Doriana - głównego bohatera serialu komediowego "Hoży doktorzy". Grał też w takich produkcjach jak "Clueless", "Tytani" czy "Byli". Do tej pory ogłoszono, że w aktorskiej wersji "Atomówek" w tytułowe bohaterki wcielą się Chloe Bennet, Dove Cameron i Yana Perrault. Zdradzono też, jak będzie brzmiał oficjalny tytuł serialu. Produkcja będzie nosić nazwę "Powerpuff", co odnosi się do oryginalnego tytułu kreskówki - "Powerpuff Girls".

"Atomówki" - kiedy premiera serialu aktorskiego?

Na razie twórcy nie zapowiedzieli, kiedy zobaczymy pierwszy odcinek aktorskich "Atomówek". Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwanie zawsze można wypełnić powtarzając sobie oryginalne przygody trzech walecznych superbohaterek pwoołanych do życia przez profesora Atomusa. Serial animowany stworzony przez Craiga McCrackena powstał w 1998 roku. Doczekał się sześciu sezonów - czterech pierwszych wyprodukowanych przez Hanna-Barbera Productions i dwóch pozostałych stworzonych przez Cartoon Network Studios. Animacja była abstrakcyjną kreskówką dla dzieci, w której pojawiały się również oczka puszczane w kierunku starszych odbiorców. Jak będzie wyglądała aktorska kontynuacja "Atomówek"? Przekonamy się za jakiś czas.