"Doogie Howser, lekarz medycyny" powraca. Wybrano aktorkę, która wcieli się w tytułową rolę

Ponad 30 lat temu stworzono serial "Doogie Howser, lekarz medycyny" z młodym Neilem Patrickiem Harrisem w roli głównej. Trzy dekady później szefowie platformy Disney+ zdecydowali się na współczesną wersję słynnej produkcji. Tym razem główną bohaterką będzie genialna dziewczynka. Kto się wcieli w nową Doogie?

Reboot serialu "Doogie Howser, lekarz medycyny" - kto zastąpi Neila Patricka Harrisa?

Wraz ze startem Disney+ pojawiło się wiele informacji na temat oryginalnych seriali, które znajdą się na platformie. Wśród nich było wiele produkcji, powracających po latach, między innymi reboot serialu "Doogie Howser, lekarz medycyny".

Oryginał z 1989 roku opowiadał o tytułowym Doogiem Howserze - genialnym chłopcu, który jako 14-latek zaczął wykonywać zawód lekarza. To właśnie ta produkcja otworzyła drzwi do kariery Neilowi Patrickowi Harrisowi, który po latach wcielił się w Barneya z sitcomu "Jak poznałem waszą matkę?", a niedługo zobaczymy go w "Matriksie 4".

Czy podobna kariera czeka młodą aktorkę, która wcieli się w tytułową bohaterkę nowej wersji serialu "Doogie Kameāloha, M.D."? Jak podaje Variety twórcy reboota wybrali już odtwórczynię genialnej dziewczynki. Jest nią Peyton Elizabeth Lee znana z serialu Disneya dla młodzieży "Andi Mack".

Fot. foto: Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Serial "Doogie Kameāloha, M.D." będzie liczył 10 odcinków. Akcja rozegra się na Hawajach, a główną bohaterką jest Lahela "Doogie" Kameāloha - utalentowana 16-latka, która zostanie lekarką. Prezeska 20th Television President Carolyn Cassidy skomentowała nadchodzący reboot serialu.

"Doogie Howser, lekarz medycyny" to serial uwielbiany przez wszystkich w naszym studiu, więc wiedzieliśmy, że jeśli mamy wymyślić go na nowo dla młodego pokolenia, musimy mieć zarówno błogosławieństwo i udział [Dayny i Jesse'ego] Bochco, jak i twórcę ze świeżym, nowym spojrzeniem, który nas do siebie przekona. Wizja Kourtney [Kang - scenarzystki nowej wersji serialu - przyp. red.] jest tak inspirująca, że nie możemy się doczekać ponownej współpracy z Melvinem [Marem] i Jake'iem [Kasdanem]. Disney+to natomiast odpowiedni dom dla tego pomysłu.

Wygląda więc na to, że trochę zapomniany tytuł czeka naprawdę wielki powrót.

"Doogie Kameāloha, M.D." - kiedy premiera?

Tak jak wspomniała Cassidy, w stworzenie serialu są zaangażowani Kourtney Kang oraz Jake Kasdan, Melvin Mar z udziałem Dayny i Jesse'ego Bochco - twórców oryginału. Peyton Elizabeth Lee to na razie jedyna aktorka, która znajduje się w obsadzie "Doogie Kameāloha, M.D.". Na razie nie zapowiedziano, kiedy możemy spodziewać się pierwszego odcinka serialu.