"Doom Patrol" powraca z 3. sezonem. Zobaczcie zwiastun pokręconego serialu DC

Oto zwiastun 3. sezonu Doom Patrol

HBO Max wydało oficjalny zwiastun 3. sezonu "Doom Patrol", który ma zadebiutować już w tym miesiącu. Doceniany przez krytyków i nominowany do Emmy serial przedstawi nam w nowych odcinkach kolejnych bohaterów, jak m.in. Michelle Gomez w roli Madame Rouge, a także ekscentrycznych złoczyńców w postaci Monsieura Mallaha oraz The Braina.

Wśród innych nowości jest m.in. podróżowanie w czasie, co aż prosi się o crossover z "Legends of Tomorrow". Ale zanim do tego dojdzie, tytułowa grupa będzie musiała nauczyć się życia bez Chiefa, mieszkania w żyjącej karuzeli, a także radzenia sobie z zombie. No spoko. zobaczcie zwiastun "Doom Patrol":

Oglądaj

W serialu "Doom Patrol" główne role grają Brendan Fraser jako Robotman/Cliff Steele; Matt Bomer jako Negative Man/Larry Trainor; April Bowlby jako Elasti-Woman/Rita Farr; Diane Guerrero jako Crazy Jane, Joivan Wade jako Cyborg/Victor Stone; Abi Monterey jako Dorothy oraz Michelle Gomez jako Madame Rouge.

Jak czytamy w opisie 3. sezonu serialu:

Doom Patrol jest na rozdrożach. Każdy z członków drużyny nie może sobie poradzić z tym, kim się stał i tym, jaka przyszłość na niego czeka. A wszystko komplikuje jeszcze pojawienie się Madame Rouge (Michelle Gomez), która zjawia się w ich domu w maszynie do podróżowania w czasie. Ma dla nich bardzo ważną misję. Problem polega jednak na tym, że za cholerę jej nie pamięta.

Nowy sezon "Doom Patrol" zadebiutuje już 23 września 2021 roku na HBO Max. W Polsce serial jest dostępny na platformie HBO GO i 23 września zadebiutują aż 3 nowe odcinki serialu. Kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień.