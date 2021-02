Dora i "Wróżkowie chrzestni" doczekają się seriali aktorskich. Dlaczego?

Wróżkowie chrzestni i Dora doczekają się własnych seriali aktorskich

"Wróżkowie chrzestni" doczekają się aktorskiego serialu? Pamiętacie oryginał, w którym Timmy Turner zaprzyjaźnił się z tytułowymi postaciami i razem przeżywali mnóstwo przygód? Teraz to samo będziemy mogli oglądać z prawdziwymi ludźmi na ekranie!

Podekscytowany jest na pewno tworzący produkcję Paramount, który dość mocno skupił się na programach dla dzieci w swojej prezentacji nowości z Paramount+. Oprócz "Wróżków chrzestnych", swój własny serial aktorski otrzyma również Dora, ale to jest raczej mniejszym zaskoczeniem - w końcu nie tak dawno postać doczekała się wysokobudżetowego filmu pełnometrażowego z Evą Longorią i Michealem Peną w roli rodziców młodocianej podróżniczki.

Paramount+ w ogóle będzie stał produkcjami dla dzieci i tych, którzy takowe produkcje lubią. Oprócz wspomnianych tytułów, ViacomCBS zapowiedział również "Star Treka" dla dzieci, a także całe studio odpowiedzialne za robienie różnorakich seriali i filmów związanych z serią "Avatar: The Last Airbender".

Nie zapomniano również o Spongebobie, który co rusz pojawia się w kolejnych produkcjach - wygląda na to, że to się akurat nie zmieni.

Na razie nie znamy jakichkolwiek szczegółów dotyczących aktorskiej wersji "Wróżków chrzestnych". Nie wiemy, kto ich zagra, kiedy zadebiutują, ani tego, czy w produkcję zaangażowany będzie twórca oryginału, Butch Hartman. Nie znamy nawet nazwisk producentów aktorskiej bajki od Paramount+.