Holly Madison będzie bohaterką nowego serialu limitowanego pt. "Down the Rabbit Hole", który zostanie oparty na jej bestsellerowych wspomnieniach z rezydencji Hugh Hefnera. Najsłynniejszego "Króliczka Playboya" zagra Samara Weaving.

"Down the Rabbit Hole": kontrowersyjny pamiętnik Holly Madison

Holly Madison spędziła 7 lat w posiadłości Hugh Hefnera jako jego "Króliczek nr 1". W 2015 roku, kilka lat po odejściu od legendarnego założyciela "Playboya", zdecydowała się wydać książkę ku przestrodze dla wszystkich dziewcząt, które marzą o zamieszkaniu w słynnej rezydencji.

Wspomnienia opisane w "Down the Rabbit Hole. Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny" ("W króliczej norze. Dziwne przygody i przestrogi byłego Króliczka Playboya") obnażają manipulacje, wykorzystywanie i nadużycia władzy, których ofiarami były młode kobiety znajdujące się za wypolerowaną fasadą rezydencji Playboya. Książka Holly Madison przez wiele tygodni utrzymywała się na szczycie listy bestsellerów "New York Timesa", wzbudzając liczne kontrowersje (szczególnie wśród ówczesnych partnerek Hefnera, które zarzucały byłej współlokatorce, że kłamie dla sławy). Teraz na jej podstawie zostanie zrealizowany miniserial z gwiazdą "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" w roli głównej.

Samara Weaving jako Holly Madison w serialu o najsłynniejszym "Króliczku Playboya"

Jak podaje The Hollywood Reporter, w Holly Madison w serialu "Down the Rabbit Hole" wcieli się Samara Weaving.

Tę 29-letnią australijską aktorkę mogliśmy podziwiać m.in. w obsypanym nagrodami dramacie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", a także w filmach "Zabawa w pochowanego" i "Babysitter", gdzie grała główne role. Ciekawostką na temat wschodzącej gwiazdy jest także to, że jej wujkiem jest Agent Smith i Elrond w jednej osobie - Hugo Weaving.

Scenariusz serialu limitowanego "Down the Rabbit Hole" napisze australijska pisarka Marieke Hardy. Producentami wykonawczymi będą Will Gluck ("Łatwa dziewczyna", "To tylko sex") i Richard Schwartz ("Woke") oraz Judith Verno ("Masters of Sex") i sama Holly Madison. Serial powstanie na zlecenie Sony Pictures Television. Data jego premiery nie została jeszcze ogłoszona.