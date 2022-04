Duszek Kacperek doczeka się kolejnego serialu aktorskiego. Co wiemy o produkcji?

Duszek Kacper powróci w nowym serialu aktorskim

Jak podaje Deadline, NBCUniversal zamierza przygotować nowy serial o Duszku Kacprze na potrzeby swojego serwisu streamingowego Peacock. Ten ma być jednak "przygodowym horrorem", który przedstawi nam nową wersję duszka, który "uczy się jak to jest być żywym".

Serial napisze i wyprodukuje Kai Yu Wu (pracował m.in. przy "The Flashu" od CW), natomiast całość ma przypominać swoim tonem "Riverdale" od CW, czyli mroczną dramę dla nastolatków na bazie komiksów Archie.

Według Deadline, akcja "Kacpra" ma się rozgrywać w szkole średniej, gdzie przyjazny duszek ma zostać wplątany w tajemniczą zbrodnię, która od ponad stu lat była zakopana. Wszystko powoli jednak wychodzi na jaw, kiedy w Eternal Falls pojawia się nowa rodzina z "zewnątrz".

Serial mają stworzyć NBCUniversal's Universal Content Productions (odpowiedzialni za m.in. "Mr. Robota" i "The Umbrella Academy") oraz DreamWorks Animation. Wu pisał już na potrzeby "Hannibala", a także nadchodzącego serialu Disney+ "Amarican Born Chinese", którego producentem i reżyserem jest Destin Daniel Cretton (zrealizował "Shang-Chi" dla Marvel Studios").

"Kacper" to kolejna produkcja, która ma zachęcić widzów do korzystania z serwisu Peacock. Obecnie w ofercie platformy jest m.in. dramatyczna wersja "Bajera z Bel-Air", czy odświeżone "Byle do dzwonka".