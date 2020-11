Dwayne Johnson oddaje hołd zmarłemu ojcu. Pokazał zdjęcie z serialu o swojej młodości

NBC obecnie pracuje nad serialem, który skupi się na młodości legendy WWE i znanego aktora, Dwayne'a Johnsona. Niedawno w Australii ruszyły pierwsze zdjęcia do produkcji, po tym, gdy NBC postanowiło od razu zamówić cały sezon. Wiemy też, że sam The Rock pojawi się w każdym odcinku, aczkolwiek raczej jako narrator, aniżeli aktor.

Dowiedzieliśmy się także, że The Rock zostanie pokazany w trzech różnych postaciach. Najmłodszą wersję Johnsona (10-letniego Dewey'ego) zagra Adrian Groulx. Bradley Constant wcieli się w nieco starszego Johnsona (15-latka), a Uli Latukefu Johnson zagra legendarnego wrestlera w wieku młodego dorosłego (18-20 lat).

W rodziców Dwayne'a Johnsona wcielą się natomiast Stacey Leilua oraz Joseph Lee Anderson (kolejno Ata i Rocky Johnson). "Prawdziwy" Johnson postanowił podzielić się pierwszym zdjęciem z serialu na swoim Instagramie. Przedstawił Andersona w roli Rocky'ego. Aktor przy okazji napisał emocjonalny post, w którym oddał swojemu ojcowi, również legendarnemu wrestlerowi.

Aktor ma nadzieję, że jego ojciec byłby dumny z serialu:

To zdjęcie aktora Josepha Lee Andersona, grającego mojego ojca Rocky'ego, naprawdę mi coś uświadomiło. Jestem na planie naszego nowego serialu NBC "Young Rock" - produkcja opowie o moim szalonym dzieciństwie i wielu lekcjach, które życie dało mi i mojej rodzinie. Mój ojciec zmarł nagle kilka miesięcy temu. Nigdy nie miałem szansy, by się z nim pożegnać, co jest beznadziejne - ale sam zawsze powtarzał: "Hej, show musi trwać".

I tak się stanie.

Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny Soulman... Kto by pomyślał? Chciałem, żebyście zobaczyć mojego ojca. Bez żadnych filtrów, żadnego ulepszania, nic szczególnego. Po prostu Soulman robiący to, co robił najlepiej. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie ten serial. Myślę, że wam się spodoba.