Dzielisz się hasłem do Netflixa? Będziesz więcej płacił - platforma wprowadza zmiany

Grozili, straszyli, aż w końcu to zrobili - Netflix w swoim nowym raporcie kwartalnym zapowiedział, że znalazł sposób na to, by wyciągnąć kilka złotych więcej od swoich użytkowników.

Netflix wprowadzi opłatę za dzielenie się swoim kontem

O tym, że Netflix stara się znaleźć sposób na to, by ukrócić dzielenie się hasłem do ich usługi, wiemy już od co najmniej kilku lat. Co jakiś czas szefostwo firmy mówi publicznie o tym, że wprowadza różne wersje próbne nowych systemów w regionach na całym świecie. Wygląda na to, że teraz znaleźli swojego faworyta.

Kilka miesięcy temu w Ameryce Południowej ruszyły testy nowej funkcji, która pozwoli użytkownikom na umożliwienie dodania profili osób spoza jednego gospodarstwa domowego - oczywiście za dodatkową opłatą. Chociaż szybki research pokazuje, że użytkownicy nie byli zbyt zadowoleni z takiego obrotu spraw, to Netflix zakochał się w swoim rozwiązaniu i ogłosił, że zamierza je wprowadzić na całym świecie.

Netflix pochwalił się w swoim nowym raporcie kwartalnym, że znalazł "przemyślany sposób, aby zmonetyzować dzielenie się hasłem do konta":

Po wsłuchaniu się w głos naszych użytkowników, zamierzamy zaoferować możliwość przeniesienia profili na własne konto i stworzenie sub-kont ("dodatkowy członek"), jeśli zechcą płacić za swoich krewnych czy przyjaciół.

Tłumacząc z korpomowy na polski, za każdy profil osób spoza gospodarstwa domowego trzeba będzie po prostu uiścić odpowiednią opłatę. Na razie nie wiemy ile konkretnie, ale bazując na cenach z Ameryki Południowej, może to być ćwiartka abonamentu za plan podstawowy. W przypadku naszego kraju byłoby to zatem 7,25 zł "od łebka".

Test w Ameryce Południowej objął również inną funkcję - pojawiła się opcja wykupienia "dodatkowego gospodarstwa domowego". Tutaj obejmowało to całą grupę użytkowników spoza miejsca zamieszkania osoby opłacającej subskrypcję. Spodziewamy się, że ta może być atrakcyjniejsza finansowo, kiedy dzielimy się kontem z np. 3 innymi użytkownikami.

Netflix twierdzi, że długo obiecywane wprowadzanie opłat za użytkowników spoza jednego gospodarstwa domowego ma się rozpocząć na początku 2023 roku.