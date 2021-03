Dzień Kobiet na Netflix to nie tylko filmy i seriale z żeńską postacią w centrum uwagi, które 8 marca (i nie tylko) umilą czas każdej widzce. To także dobre wieści dla twórczyń z całego świata. Gigant streamingowy postanowił przeznaczyć 5 mln dolarów z nowopowstałego Funduszu Netflix na rzecz Równości Twórczej na wsparcie i rozwój nowego pokolenia kobiet branży filmowej. Jak dotychczas dziewczyny za i przed kamerą zmieniały świat? Zobacz specjalne wideo Netflix przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Damska historia kina na Netflix [WIDEO]

W tym roku z okazji Dnia Kobiet Netflix postanowił przypomnieć ważne momenty, które zmieniały postrzeganie kobiet w świecie kina i telewizji. Branża filmowa ewoluowała przez ponad 100 lat, by osiągnąć punkt, w którym jest teraz - gdy kobiety za i przed kamerą wreszcie mają własny głos. Nie było nam to dane od początku. W filmach i serialach oraz rozmaitych programach rozrywkowych stopniowo pojawiały się motywy, sceny i wątki burzące stereotypy na temat płci i przełamujące tabu z płcią związane. Na małych i dużych ekranach kobiety powoli przestawały pełnić jedynie funkcje dekoracyjne, a zaczynały być pełnokrwistymi bohaterkami.

Również na kartach historii Netflix zapisało się wiele przełomowych twórczyń, aktorek i postaci. Serwis oddaje im hołd w specjalnym wideo z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Międzynarodowy Dzień Kobiet na Netflix

W bibliotece serwisu znajdziemy tak wiele inspirujących, wzruszających, zabawnych, przerażających i mocnych historii o kobietach, że trudno byłoby opracować zestawienie 10, 20 czy nawet 50 najlepszych produkcji Netflix o kobietach. Dziewczyny z "Orange is the New Black", członkinie gangu z "Domu z papieru", władczynie Wielkiej Brytanii z "The Crown", zawsze uśmiechnięta, niezłomna Kimmy Schmidt czy młode czarodziejki z "Sabriny" i "Sagi Winx" - to tylko początek długiej listy bohaterek, które po mistrzowsku prezentują różnorodne oblicza kobiet na ekranie. By ułatwić dotarcie do wszystkich tych seriali i filmów tworzonych przez kobiety, o kobietach i dla kobiet, Netflix przygotował specjalną nową kategorię o nazwie Międzynarodowy Dzień Kobiet, gdzie znajdziemy zarówno oryginalne produkcje serwisu jak i tytuły na licencji.

5 milionów dolarów na wsparcie kobiecych inicjatyw

Netflix od zawsze dbał o to, by w jego produkcjach oryginalnych ukazywano różnorodne spojrzenia na świat. Dotyczyło to nie tylko prezentowanych historii i postaci, ale też osób stojących za kamerą. Według ostatnich badań Annenberg Inclusion Initiative, serwis jest liderem branży w kwestii zatrudniania kobiet i równouprawnienia przy obsadzaniu ról, co pokazuje, że żeński głos zaczyna być coraz głośniejszy.

Gigant streamingowy nie zamierza jednak spoczywać na laurach i poprzestawać na tym, co już zostało pokazane i opowiedziane. Aby kontynuować ten trend, władze firmy zdecydowały, że 5 milionów dolarów z nowopowstałego Funduszu Netflix na rzecz Równości Twórczej zostanie przeznaczonych na wsparcie i rozwój kobiet w branży filmowej. Środki te trafią do budżetu programów, które mają na celu odkrywanie i szkolenie młodych utalentowanych kobiet z całego świata, by następnie pomagać im w zdobywaniu wartościowej pracy.

