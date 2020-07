"Dzień świstaka" powraca w sequelu. O czym opowie produkcja?

Film "Dzień świstaka" to dość pamiętna komedia z Billem Murrayem w roli głównej. W produkcji reżyserowanej przez Harolda Ramisa poznajemy pewnego siebie prezentera pogody, który przyjeżdża do miasteczka Punxsutawney, by zrelacjonować przebieg corocznego święta zapowiadającego nadejście wiosny – Dnia Świstaka. Kiedy kładzie się spać, dochodzi do wniosku, że przeżył najgorszy dzień swojego życia. Rano okazuje się, że wpadł w pętlę czasu, a historia z 2 lutego powtarza się w nieskończoność. Niebawem zobaczymy sequel "Dnia świstaka".

"Dzień świstaka" - serial na podstawie słynnej komedii

Jak podaje portal Coliider, gościem ostatniego odcinka podcastu Production Meeting był Stephen Tobolowsky - aktor, który wystąpił w głośnym filmie z 1993 roku. Według niego trwają przygotowania do produkcji serialu, będącego sequelem "Dnia świstaka".

Gospodarz audycji zapytał Tobolowsky'ego, czy chciałby kiedykolwiek ponownie wcielić się w Neda Ryersona. Aktor stwierdził, że obecnie trwają prace nad serialem "Dzień świstaka", który ma być swego rodzaju kontynuacją filmu sprzed 27 lat.

" Jeden z producentów, pracowałem wtedy nad "Goldbergami" czy "Schooled", jednym z tych seriali Sony, zobaczył mnie i zawołał: "O, Stephen! Stephen! Pracujemy nad serialem telewizyjnym »Dzień świstaka«. Chciałbyś być Nedem w serialu telewizyjnym?" Ja na to "Pewnie, jasne, nie ma problemu"... Tylko że to się bezie działo 30 lat później. Jak będzie wyglądało życie Neda? "

Tobolowsky nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących nadchodzącej produkcji. Niewykluczone, że w serialu to Ryerson wpadnie w pętle czasu i tym samym stanie się głównym bohaterem nowego "Dnia świstaka". Możliwe też, że produkcja telewizyjna skupi się na jednej z alternatywnych linii czasowych, które widzieliśmy w filmie.

Tak czy inaczej, na sequel "Dnia świstaka" przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

