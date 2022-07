"Echo" - w nowym serialu Marvela powrócą Daredevil Charliego Coxa i Kingpin Vincenta D'Onofrio

Echo - w serialu powrócą Daredevil i Kingpin

Ach Marvel i ich połączone uniwersum. Daredevil i Kingpin nieśmiało pojawiali się już w produkcjach "Spider-Man: No Way Home" i "Hawkeye", ale wygląda na to, że więcej do roboty będą mieli w nadchodzącej produkcji "Echo". Jak podaje Deadline, zarówno Vincent D'Onofrio, jak i Charlie Cox potwierdzili swój udział w kolejnym serialu Disney+.

Występ tego pierwszego nie jest raczej zaskakujący - Kingpin jest prawnym opiekunem Echo/Mai Lopez (Alaqua Cox). W finale "Hawkeye'a" dowiedzieliśmy się jednak, że to on jest odpowiedzialny za morderstwo jej ojca - w wyniku potyczki między Fiskiem a Kate Bishop, Maya pod koniec tego odcinka staje przed decyzją: może się zemścić, a może też puścić Wilsona Fiska wolno.

My słyszeliśmy jedynie wystrzał, ale teraz wiemy, że Lopez jednak nie zamordowała swojego "wujka" z zimną krwią.

D’Onofrio powiedział w rozmowie z Deadline po premierze finału "Hawkeye'a", że ma nadzieję, iż "Kingpin nie umarł", bo "jest po stronie fanów i chętnie pogra jeszcze tę postać". Marzenie się spełniło.

Jeśli chodzi natomiast o Matta Murdocka/Daredevila, to Charlie Cox powrócił do tej roli w filmie "Spider-Man: No Way Home". Pojawia się w zaledwie jednej scenie, gdzie udziela Peterowi porad prawnych, a następnie (ku zdziwieniu wszystkich) łapie lecącą cegłę, mówiąc, że "jest bardzo dobrym prawnikiem".

Niedawno dowiedzieliśmy się również, że Daredevil powróci w swoim własnym serialu na Disney+. Zanim do tego jednak dojdzie, to na platformie zadebiutuje "Echo" - premierę tego serialu zaplanowano na 2023 roku.