"Eksplodujące kotki" będą grą mobilną i serialem Netflixa. W obsadzie Tom Ellis z Lucyfera

Eksplodujące kotki zostaną serialem i grą mobilną od Netflix

Serial animowany "Eksplodujące kotki" to historia oparta na odwiecznej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem. Konflikt ten osiągnie swoje apogeum, gdy Bóg i Diabeł zostali wysłani na Ziemię - w ciałach grubych domowych kotów. Twórcami serii są Shane Kosakowski i Matthew Inman.

Jak podaje Netflix, udział w produkcji wezmą: Tom Ellis (znany z filmów Rush oraz Lucyfer), Abraham Lim (Clickbait, The Boys), Lucy Liu (Shazam, Elementary, Kill Bill), Ally Maki (Reset, Toy Story 4), Mark Proksch (Co robimy w ukryciu, Zadzwoń do Saula) i Sasheer Zamata (Woke, Home Economics).

Sama gra mobilna "Eksplodujące kotki" zachowuje tę samą klasyczną rozgrywkę, co jej wersja tradycyjna. Gracze dobierają karty, starając się uniknąć wybuchu. W wersji mobilnej na Netflix, fani będą mogli cieszyć się dwiema nowymi kartami: Radar, która ujawnia graczom pozycję eksplodującego kota najbliżej wierzchu talii oraz Flip Flop, która odwraca kolejność kart w talii.

Przyszłe rozwiązania oraz mechanika gry będą tematycznie związane z serialem animowanym, aby fani mogli wcielać się w swoje ulubione postacie i rozwijać serialową historię. Tytuł dostępny będzie dla użytkowników serwisu Netflix zarówno w trybie jedno-, jak i wieloosobowym, bez dodatkowych opłat czy zakupów w aplikacji.

Jak w oficjalnym oświadczeniu mówi Mike Moon, Netflix Head of Adult Animation:

Współpraca nad powstaniem gry oraz serialu animowanego otwiera nowe możliwości dla Netflix. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego tytułu do stworzenia uniwersum niż Eksplodujące kotki, jedna z najbardziej pomysłowych, kultowych i oryginalnych produkcji tego stulecia! Netflix jest doskonałym miejscem, aby poznać i wciągnąć się w tę wyjątkową historię. Cieszymy się niezmiernie, że możemy pracować z tak niesamowitym zespołem!

Na temat wypowiedział się również Matthew Inman, Chief Creative Officer w Exploding Kittens i twórca The Oatmeal:

Netflix jest jedynym serwisem, który może ożywić Eksplodujące kotki zarówno w formie serialu, jak i gry. Eksplodujące kotki uruchomiliśmy na Kickstarterze jako projekt dodatkowy, ale to właśnie nasza społeczność była sercem i duszą firmy przez ostatnie sześć lat. Nowy serial i gra dadzą fanom nowe możliwości kontaktu i interakcji z serią.

Gra mobilna ma zadebiutować już w maju tego roku, natomiast serial pojawi się na Netflix w 2023 roku. Dodatkowe szczegóły dotyczące animacji "Eksplodujące kotki" zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.