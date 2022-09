Elijah Wood i inni hobbici z "Władcy Pierścieni" wspierają serial "Pierścienie Władzy" [FOTO]

Gwiazdy Władcy Pierścieni wsparli obsadę Pierścieni Władzy

We "Władcy Pierścieni: Pierścieniach Władzy" znajdziemy bardzo różnorodną obsadę - fakt ten nie przypadł do gustu niektórym widzom, którzy stwierdzili, że to niezgodne z zapisami Tolkiena. Pojawiają się jednak osoby, które idą o krok dalej i wysyłają rasistowskie, czy seksistowskie komentarze do aktorów z produkcji.

Sprawa jest na tyle poważna, że cała obsada wystosowała oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym sprzeciwia się takiemu zachowaniu widzów. I fakt - niezależnie od tego, czy serial jest dobry, czy słaby (a jest raczej słaby), to spowodowane jest to jego jakością, a nie kolorem skóry głównych bohaterów.

Sytuację skomentowali również gwiazdorzy "Władcy Pierścieni" od Petera Jacksona. Elijah Wood podzielił się zdjęciem z Billym Boydem i Dominikiem Monaghanem, na którym panowie pozują w koszulkach z hobbicimi i elfimi uszami o różnych odcieniach skóry. Oprócz tego napisane jest hasło: "Wszyscy jesteście tu mile widziani".

Podobnie zrobił też Sean Astin, który założył czapkę z tym samym motywem:

Akcja serialu rozgrywa się w czasie Drugiej Ery Śródziemia. W "Pierścieniach Władzy" wyruszymy w podróż, która zabierze nas od najciemniejszych zakątków Gór Mglistych, przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż do stolicy elfów - Lindonu. Po pierwszych dwóch odcinkach wiemy, że główną bohaterką tak na dobrą sprawę jest Galadriela, wojownicza elfka, którą w trylogii Petera Jacksona (a także w "Hobbicie") grała Cate Blanchett.

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zaczął się pojawiać na platformie Prime Video 2 września 2022 roku. Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków.