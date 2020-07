Elijah Wood powróci jako Frodo w serialowym "Władcy Pierścieni"? Jest komentarz aktora

"Władca Pierścieni" od Amazona to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier ostatnich lat. Fani zachodzą w głowę, czy istnieje szansa na pojawienie się kultowych bohaterów znanych z filmowej serii. Jak ustosunkował się do tego Elijah Wood?

"Władca Pierścieni" - Elijah Wood powróci jako Frodo w serialu?

Frodo Baggins to nie tylko centralna postać "Władcy Pierścieni", ale także najpopularniejsza rola w karierze wcielającego się w niego aktora. Elijah Wood nie kryje swojej sympatii do twórczości Tolkiena i w ostatnim wywiadzie dla IndieWire wyraził chęć ewentualnego powrotu do tego świata. Postawił jednak warunek - musiałoby mieć to logiczny sens.

" Jeśli istnieje świat, w którym ma to sens, to jak najbardziej. Słuchaj, każda wymówka dla powrotu do Nowej Zelandii jest dobra i jestem na tak. "

Cóż, w takim wypadku angaż Wooda mógłby być nieco problematyczny. Akcja serialu ma się bowiem rozgrywać na długo przed wydarzeniami z filmowej serii. W trakcie seansu przyjdzie nam śledzić wydarzenia, które rozegrały się w Drugiej Erze (między innymi wykucie Pierścieni Władzy).

Data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona. Wiemy jednak, że ma być to jeden z najdroższych seriali w historii telewizji.