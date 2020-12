Elliot Page powróci w 3. sezonie "Umbrella Academy". Netflix potwierdził informację

Elliot Page powróci w 3. sezonie Umbrella Academy

Elliot Page nadal będzie grał Vanyę Hargreeves w "Umbrella Academy" od Netfliksa. Page od początku był jednym z najważniejszych członków obsady. Jego decyzja o publicznym coming oucie spotkała się z pozytywnym odzewem w mediach społecznościowych, a swoje wsparcie dla aktora wyraziła m.in. wspomniana platforma streamingowa.

Page poinformował o swoim coming oucie we wtorek 1 grudnia, twierdząc, że jest teraz bardzo szczęśliwy i podziękował za wsparcie wszystkim, którzy mu je okazali. Tak jak wspomnieliśmy, wśród nich znalazł się Netflix, który przy okazji potwierdził, że Elliot Page powróci do swojej roli w nadchodzącym sezonie serialu:

Informację potwierdził również The Hollywood Reporter, którego źródła wyjaśniły, że faktycznie Page powróci. Obecnie Netflix pracuje też nad zaktualizowaniem obsady wszystkich filmów z Page, po to, by wyświetlało się poprawne nazwisko aktora.

Na razie nie wiemy, czy decyzja Page'a wpłynie w jakikolwiek sposób na fabułę nadchodzącego sezonu. Vanya pod koniec 2. serii "Umbrella Academy" żyje na farmie z małżeństwem i ich synem, a także zaczyna romansować z żoną (graną przez Marin Ireland). Data premiery nowych odcinków serialu na razie nie jest znana.