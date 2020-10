"Emily w Paryżu" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali na Netflix w Polsce. Opowiada łatwą, lekką i przyjemną historię Emily Cooper, która wyjeżdża na roczny kontrakt do Paryża. W stolicy Francji na młodziutką bohaterkę czekają przystojni mężczyźni, francuska moda i mnóstwo różnic kulturowych. Tylko co właściwie w przypadku postaci granej przez Lily Collins oznacza "młodziutka"? Wszystko w tej historii wydaje się proste poza odpowiedzią na pytanie - Ile lat ma Emily?!

"Emily w Paryżu": Ile lat ma Emily z serialu Netflix?

Jest piękna, młoda i podbija stolicę Francji oraz serca kolejnych serialowych przystojniaków. Tak w skrócie można opisać postać Emily z hitowego serialu Netfliksa. Trudno tylko ustalić, jak bardzo jest młoda, a wiedza na temat wieku Emily mogłaby się przydać podczas oglądania niektórych scen. Twórcy serialu "Emily w Paryżu" mają wprawdzie jakiś pomysł na to, ile Emily ma lat, ale rzucają nam raczej wskazówki, a nie konkretne dane. Na początku serialu bohaterka grana przez Lily Collins wspomina, że ma magistra z marketingu. Aby zdobyć taki tytuł na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych (skąd pochodzi), musiałaby mieć skończone 24 lata. Pamiętajmy jednak, że ma już na swoim koncie pracę w Gilbert Group w Chicago, gdzie zdążyła wyrobić sobie ugruntowaną pozycję i zaprzyjaźnić się z szefową Madeline Wheeler. W agencji w Chicago musiała więc spędzić przynajmniej rok. To czyni z niej minimum 25-latkę. Jednak pewne wydarzenia z serialu oraz opinia Lily Collins sugerują, że jest znacznie młodsza...

Emily z serialu Netfliksa molestuje nieletnich?

W jednym z odcinków serialu "Emily w Paryżu" bohaterka znajduje się w bardzo niezręcznej sytuacji. SPOILER ALERT! Trafia do łóżka z bratem Camille, który okazuje się mieć... 17 lat. Chłopak udawał wprawdzie, że jest studentem, co mogło zmylić bohaterkę, a cała pomyłka miała mieć wydźwięk humorystyczny. Ale czy ponad 25-letnia kobieta naprawdę nie zorientowałaby się, że uprawia seks z nieletnim?

Nie dziwi więc, że zapytana o wiek Emily, Lily Collins odpowiedziała:

" Nie wydaje mi się, byśmy kiedykolwiek przypisali jej konkretną "liczbę" określającą jej wiek, ale myślę, że jest świeżo upieczoną absolwentką college'u. Być może to jej pierwsza praca po ukończeniu studiów. Chcę powiedzieć, że ma ok. 22 lat. "

Jako 22-letnia dziewczyna, która zabawia się z kilka lat młodszym (w jej mniemaniu) studentem, Emily faktycznie nie zasługuje na bycie bohaterką seksafery. Tyle, że wystarczy odrobina wiedzy o systemie edukacji w USA oraz podstawowa znajomość matematyki, żeby na podstawie informacji podanych w serialu dojść do wniosku, że to niemożliwe, by Emily miała 22 lata.

Wiek Lily Collins - aktorki z serialu "Emily w Paryżu"

Na szczęście z aktorką wcielającą się w Emily nie ma takiego problemu i wiek Lily Collins nie jest tak trudny do ustalenia. Aktorka ma 31 lat (co dodatkowo potwierdza teorię o starszym wieku Emily), a poza tytułową rolą w "Emily w Paryżu", grała także w filmach "Love, Rosie", "Aż do kości" oraz w jednej z aktorskich wersji "Królewny Śnieżki".

A jeśli chodzi o "Emily w Paryżu" - pamiętajmy, że to tylko lekka komedia romantyczna Netfliksa, więc nie warto aż tak zagłębiać się w szczegóły. Jeśli mamy wierzyć, że to historia 22-latki z dyplomem magistra i sporym doświadczeniem zawodowym, to zawierzmy tej magii ekranu i po prostu oglądajmy dalej. Pierwszy sezon "Emily w Paryżu" jest obecnie dostępny na Netflix. Nie potwierdzono jeszcze, czy Emily powróci w 2. sezonie serialu.

