Ethan Hawke wszedł właśnie do gigantycznej rodziny filmowego uniwersum Marvela. Portal The Hollywood Reporter poinformował, że gwiazdor filmów "Przed zachodem słońca" i "Stowarzyszenie umarłych poetów" dołączył do Oscara Isaaca w obsadzie "Moon Knight" - jednego z seriali MCU realizowanych dla platformy Disney+.

Ethan Hawke w MCU. Dołączył do obsady serialu "Moon Knight"

Portal The Hollywood Reporter należący do najbardziej wiarygodnych źródeł, jeśli chodzi o filmowe newsy zza oceanu, jako pierwszy ogłosił, że Ethan Hawke podpisał umowę z Marvel Studios, by dołączyć do Oscara Isaaca w serialu "Moon Knight".

Wieści te są więc podwójnie radosne. Oznaczają bowiem, że w nadchodzącej produkcji Disney+ zobaczymy nie tylko Ethana Hawke'a, ale także uwielbianego Poe ze "Star Wars", którego udział w serialu nie był dotychczas potwierdzony. Jak podaje THR, w obsadzie "Moon Knight" znalazła się też May Calamawy znana z miniserialu "Długa droga do domu". Reżyserem serialu jest Mohamed Diab ("Zderzenie").

"Moon Knight": Kogo zagra Ethan Hawke?

Moon Knight po raz pierwszy pojawił się w uniwersum Marvela w 1975 roku na kartach komiksu "Werewolf by Night". Ten skomplikowany antybohater, zmagający się zarówno z przestępcami, jak i własną psychiką, często porównywany jest do Batmana z uniwersum DC, gdyż podobnie jak Bruce Wayne wykorzystuje swój olbrzymi majątek do walki z przestępczością.

Ethan Hawke w serialu o "Batmanie Marvela" zagra głównego przeciwnika tytułowego bohatera, jednak szczegóły dotyczące jego postaci nie zostały jeszcze ujawnione. Najbardziej prawdopodobne jest, że gwiazdor wcieli się w nemezis Moon Knighta - arcyzłoczyńcę o pseudonimie Bushman. Niedawno pojawiły się też spekulacje, że w serialu pojawi się Drakula i Werewolf by Night. Być może zatem zagra któregoś ze wspomnianych bohaterów.

Póki co są to jedynie przypuszczenia. Na szczęście możemy liczyć na to, że sprawdzone informacje poznamy już niebawem. Ekipa planuje bowiem wejść na plan już za dwa miesiące. Zdjęcia do serialu "Moon Knight" mają rozpocząć się w marcu 2021 roku w Budapeszcie.