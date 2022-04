Ewan McGregor zdradził, że przeniesiono datę premiery "Obi-Wana Kenobiego". Kiedy zobaczymy produkcję?

Ewan McGregor zdradził, że opóźniono serial o Obi-Wanie

Serial "Obi-Wan Kenobi" miał pierwotnie zadebiutować 25 maja 2022 roku na platformie Disney+. Niestety, w oficjalnym wideo z Ewanem McGregorem w roli głównej dowiedzieliśmy się, że platforma postanowiła opóźnić wyczekiwaną produkcję o legendarnym mistrzu Jedi.

Na szczęście ta "obsuwa" potrwa zaledwie kilkadziesiąt godzin - McGregor zdradził bowiem, że "Obi-Wan Kenobi" zadebiutuje w piątek 27 maja 2022 roku. Na tym jednak nie koniec wieści - w zamian za to opóźnienie, platforma postanowiła zaprezentować nam tego samego dnia nie jeden, a aż dwa odcinki "Kenobiego". Potwierdzenie wieści z ust samego gwiazdora serii zobaczycie poniżej:

Co ciekawe, na stronie StarWars.com możemy przeczytać, że kolejne odcinki serialu będą debiutowały już w środy, czyli tak jak pierwotnie zakładano. To w sumie dobra wieść dla fanów - na trzeci odcinek będziemy bowiem czekali tylko 5 dni, a nie 7.

25 maja 2022 roku to wyjątkowa data - jest to bowiem 45. rocznica premiery oryginalnego filmu "Gwiezdne wojny". Disney najprawdopodobniej zaplanował jakąś celebrację na weekend 27-29 maja, co może się łączyć w jakiś sposób z debiutem "Obi-Wana Kenobiego".

Wiemy, że oprócz Ewana McGregora i Haydena Christensena (który powróci w roli Dartha Vadera), w serialu zobaczymy też m.in. Kumaila Nanjianiego, Indirę Varmę, Ruperta Frienda, O’Shea Jacksona Juniora, Sung Kanga, Mayę Erskine, Simone Kessell oraz Benny'ego Safdiego. Tak jak wspomnieliśmy, dwa pierwsze odcinki zadebiutują na Disney+ już 27 maja 2022 roku.

My natomiast pierwsze kilka odcinków będziemy mogli oficjalnie i legalnie obejrzeć już 14 czerwca, kiedy to Disney+ wystartuje w Polsce.