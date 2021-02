"WandaVision" za pasem, a na horyzoncie widać już kolejną serialową produkcję Marvela - "Falcon and Winter Soldier". Okazuje się, że serial ma być dość brutalny jak na przygody superbohaterów.

Falcon and Winter Soldier nie dla dzieci? Serial ma być brutalny jak "Gra o tron"

O tym, że "Falcon and Winter Soldier" pójdzie w inną stronę niż "WandaVision" wiadomo od dawna. Marvel Studios podobnie jak w przypadku filmów postanowiło podążyć w rozmaitych kierunkach, by zróżnicować swoje propozycje. Nic więc dziwnego, że przygody Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa zostaną osadzone w klimacie szpiegowskiego thrillera akcji pokroju filmu "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz".

Obaj herosi mają bardzo militarne umiejętności, więc nic dziwnego, że w produkcji "Falcon and Winter Soldier" nie zabraknie brutalnych momentów. Nikt jednak nie spodziewał się, że serial wskoczy na tę samą półkę, co "Daredevil" i "Jessica Jones" od Netflix czy hit HBO pod tytułem "Gra o tron". Użytkownik Reddita o nicku VirinR2 donosi, że według duńskiego systemu klasyfikacji filmów o nazwie Kijkwijzer, serialowi "Falcon and Winter Soldier" przyznano tę samą kategorię przemocy i wulgarności, co wyżej wymienionym produkcjom, które raczej nie nadają się dla młodszych widzów.

Oczywiście nie wiadomo jak wyglądają kryteria Kijkwijzer i chociaż mogą być bardzo szerokie, "Falcon and Winter Soldier" jawi się jako jedna z najdojrzalszych produkcji Marvela. Chociaż filmy MCU są dozwolone od 12 roku życia, serial "WandaVision" otrzymał już znaczek 14+, co oznacza, że produkcje w odcinkach mogą nieco zmienić kierunek uniwersum. Łączy się to z planami przedstawicieli Disneya, którzy obiecali, że w przyszłości zobaczymy filmy i seriale dla dojrzałych, a nawet jedynie pełnoletnich widzów. Mowa o takich tytułach jak "Moon Knight", "Blade" czy "Deadpool".

"Falcon and Winter Soldier" - kiedy premiera?

Czy nowy serial Marvela rozpocznie zmiany w MCU? O tym przekonamy się już 19 marca 2019 roku. "Falcon and Winter Soldier" reżyserowany przez Kari Skogland z Anthonym Mackiem, Sebastianem Stanem, Emily VanCamp, Wyattem Russellem, Noah Millsem, Carlem Lumblym i Danielem Brühlem trafi na platformę Disney+. Na razie nie wiadomo, kiedy usługa będzie dostępna w Polsce.