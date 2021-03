"Falcon and Winter Soldier": pierwsze opinie o nowym serialu Marvela. Jest na co czekać?

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego serialu Marvela na Disney+. Mowa o "Falcon and Winter Soldier" - solowej produkcji o dwóch kompanach Kapitana Ameryki. Podczas Television Critics Association 2021 odbył się pokaz fragmentów pierwszych odcinków nadchodzącego tytułu MCU. W związku z tym w sieci pojawiły się wstępne opinie o przygodach Falcona i Winter Soldiera.

"Falcon and Winter Soldier" - pierwsze opinie o serialu Marvela

Szefowie Marvel Studios w końcu postanowili pójść krok dalej i tworzyć nie tylko filmy rozgrywające się w kinowym uniwersum, ale również seriale, czyli rodzaj medium o wiele bliższy komiksom. Pierwszy sezon "WandaVision" okazał się ogromnym hitem, mimo że platforma Disney+ jest obecnie dostępna w nielicznych krajach świata.

Na horyzoncie widać już kolejny serial - "Falcon and Winter Soldier", czyli produkcję o zupełnie innym charakterze. Podczas TCA 2021 zaprezentowano kilka scen z przygód Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa. W jednej z sekwencji bohater grany przez Anthony'ego Mackiego wyrusza na misję ratunkową. W drugiej postać Sebastiana Stana odbywa sesję z terapeutą. W obu przypadkach krytycy są zgodni - nowa produkcja jest warta oczekiwania. Poza tym ma być brutalnie i krwawo.

Nie wiedziałem, że możemy porozmawiać o dwóch sekwencjach z "Falcon and Winter Soldier", które widzieliśmy! Najpierw była wielka scena akcji z Falconem. Zabawne, ale wolałbym obejrzeć coś bardziej osadzonego na charakterologii postaci. Druga, z udziałem Bucky'ego, była naprawdę dobra - bardzo dobrze pokazywała, kim jest on obecnie.

Widzieliśmy około 15 minut serialu "Falcon and Winter Soldier". To były dwie pełne sceny, które na pewno pochodzą z pierwszego odcinka. Pierwsza z nich to rozbudowana scena akcji, w której Falcon próbował uratować kogoś z samolotu i było czyste działanie, które jest cechą charakterystyczną filmów Marvela. W drugiej widzieliśmy Bucky'ego z terapeutką, która próbowała nakłonić go do rozmowy o swoich problemach. Zawierała również dobrze zrealizowaną scenę akcji. Obie sceny pokazują, że Marvel Studios wydaje poważne pieniądze na produkcje Disney+, ale to już wiemy po obejrzeniu "WandaVision".

Sam Wilson dostał najbardziej brutalne (i krwawe !?) sceny akcji, jakie widzieliśmy do tej pory w MCU. Nie nazwałabym tego mocną kategorią R, ale akcja jest naprawdę MOCNA. A jeśli podobało się Wam podejście "WandaVision", zagłębienie się w traumę związaną z byciem superbohaterem, o wiele bardziej ugruntowaną wersję tego motywu dostaniecie w "Falcon And Winter Soldier". Sebastian Stan nadal jest gorącym emoskiem MCU.

O tym, że nowy serial Marvel Studios nie będzie należał do produkcji przeznaczonych dla dzieci, wiadomo było od dawna. Nie chodzi jedynie o charakter fabuły, która nawiąże klimatem do powagi filmu "Kapitan Ameryka: Winter Soldier", ale również fakt, że tytuł pod względem brutalności porównywano do takich produkcji jak "Daredevil" czy "Gra o tron".

Mimo że zwiastuny "Falcon and Winter Soldier" sugerowały przede wszystkim akcję, komentarze krytyków sugerują pojawienie się też wątków pogłębiających postacie od strony psychologicznej, co zdecydowanie może zadziałać na plus. Tytułowi bohaterowie mimo wszystko byli w filmach postaciami drugoplanowymi, na których rozbudowanie twórcy nie mieli odpowiedniej ilości czasu. Seriale zmienią ten stan rzeczy.

O tym, że "Falcon and Winter Soldier" dotknie trudnych tematów, mówili również sami twórcy serialu. Kompozytor Henry Jackson zdradził, że w produkcji zobaczymy "niewygodne problemy polityczne", a shworunner Malcolm Spellman wyznał, że tytuł odniesie się nie tylko do wydarzeń związanych z ruchem Black Lives Matter, ale również pandemią koronawirusa.

"Falcon and Winter Soldier" - kiedy premiera?

Wygląda więc na to, że nie tylko fani Marvela mają na co czekać. Serial w reżyserii Kari Skogland trafi na Disney+ już 19 marca 2021 roku. Oprócz Mackiego i Stana w serialu "Falcon and Winter Soldier" wystąpili również Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly i Daniel Brühl.