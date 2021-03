Serial "Falcon and the Winter Soldier" trafi na ekrany już w najbliższy piątek, 19 marca 2021. Superherosi zmierzą się ze spuścizną po Kapitanie Ameryce.

"Falcon and the Winter Soldier" przymierzają się do swojego telewizyjnego debiutu. Dwa tygodnie po finale "WandaVision" piątkowe wieczory fanów Marvela znów zapełni produkcja wypełniona gwiazdami MCU. Pierwszy odcinek nowego serialu Disney+, który skupi się na przygodach Falcona (Anthony Mackie) i Zimowego Żołnierza (Sebastian Stan), będzie miał swoją premierę 19 marca 2021. Do sieci trafił właśnie finałowy zwiastun produkcji.

"Falcon and the Winter Soldier" - finałowy zwiastun serialu

W finałowym zwiastunie serialu "Falcon and the Winter Soldier" pada wiele słów o symbolach i bohaterach, którzy inspirują tłumy. Sam Wilson i Bucky Barnes mają świadomość, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którym przyszło kontynuować dzieło Kapitana Ameryki. Nie oznacza to jednak, że nadchodząca produkcja MCU będzie w całości utrzymana w podniosłym tonie i że trudno będzie wytrzymać pod ciężarem patosu. W końcu serial o Falconie i Zimowym Żołnierzu zapowiadany jest jako pełna humoru przygoda, która będzie testem umiejętności superherosów oraz ich cierpliwości - szczególnie do siebie nawzajem.

"Falcon and the Winter Soldier" - jak obejrzeć serial Disney+?

Najnowszy serial Marvela, podobnie jak "WandaVision" czy "The Mandalorian", jest oryginalną produkcją Disney+, a co za tym idzie - jest dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Disneya. W Polsce wciąż jeszcze nie mamy do niej dostępu (ma się to zmienić dopiero w drugiej połowie 2021 roku), jedyną opcją na obejrzenie "Falcon and the Winter Soldier" jest więc korzystanie z usługi VPN.

Serial o Falconie i Zimowym Żołnierzu będzie udostępniany po jednym odcinku od 19 marca do 23 kwietnia 2021. Każdy z epizodów ma trwać ok. 40-50 minut. W głównych rolach zobaczymy Anthony'ego Mackiego i Sebastiana Stana, którym na ekranie towarzyszyć będą m.in. Daniel Brühl jako Zemo, Emily VanCamp jako Sharon Carter oraz Wyatt Russell jako John Walker. Głównym scenarzystą jest Malcolm Spellman. Całość wyreżyserowała Kari Skogland.