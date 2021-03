"Falcon and the Winter Soldier" odniósł ogromny sukces. To najchętniej oglądany serial Disney+

Serial "Falcon and the Winter Soldier" stał się najlepiej oglądanym debiutem na platformie Disney+. Produkcje Marvela w odcinkach idą jak burza.

Najnowszy serial Marvela pobił rekord platformy Disney+. Debiutancki odcinek "Falcon and the Winter Soldier" stał się najbardziej oglądanym tytułem w bazie serwisu.

"Falcon and the Winter Soldier" - rekord oglądalności Disney+

Co do tego, że seriale Marvela dziejące się w MCU będą hitami, nie było żadnych wątpliwości. Jednak takiego sukcesu "WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier" nie spodziewał się chyba nawet sam Kevin Feige.

W piątek 19 marca 2019 roku zadebiutował pierwszy odcinek solowych przygód Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa. Okazało się, że nowa produkcja Marvel Studios stała się z miejsca najchętniej oglądanym serialem Disney+. "Falcon and the Winter Soldier" pobił nawet superhit platformy "The Mandalorian". Jak podaje serwis CBR, w dniach 19 do 22 marca pierwszy odcinek historii o kompanach Kapitana Ameryki pobił rekordy oglądalności. Oznacza to, że praca nad kolejnymi serialami Marvela jest strzałem w dziesiątkę.

Trudno oczywiście przewidzieć, czy popularność nowego tytułu w ofercie Disney+ się utrzyma, bo niewykluczone, że wielu widzów obejrzało odcinek z ciekawości. Statystyki serwisu Rotten Tomatoes sugerują jednak, że pozostałe pięć odcinków "Falcon and the Winter Soldier" również mogą cieszyć się ogromną popularnością. "New World Order" został oceniony w popularnym agregatorze na 93% świeżości, co jest naprawdę dobrym wynikiem.

Serial poruszył wiele wątków dotyczących tytułowych bohaterów, na które w kinowych produkcjach zabrakło czasu. Twórcy zdecydowali się na zgłębienie portretów psychologicznych Falcona i Bucky'ego, a także ukazanie ich w bardziej prywatnych okolicznościach. Nie brakowało jednak scen akcji oraz nowego światowego zagrożenia - organizacji terrorystycznej znanej jako Flag-Smashers. W pierwszym odcinku zabrakło co prawda interakcji pomiędzy Samem i Buckym oraz nie pojawili się Sharon Carter i Helmut Zemo, najwidoczniej na wszystko przyjdzie jeszcze czas.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera drugiego odcinka?

Serial w reżyserii Kari Skogland jest emitowany co tydzień na Disney+. Już 26 marca 2021 roku zobaczymy kolejny odcinek produkcji. Oprócz Anthony'ego Mackiego i Sebastiana Stana w serialu "Falcon and the Winter Soldier" wystąpili również Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly i Daniel Brühl.