„Falcon and the Winter Soldier” – prace na planie wstrzymane

„Falcon and the Winter Soldier” to serial fabularny, osadzony w świecie Marvel Cinematic Universe, rozgrywający się już po wydarzeniach z „Avengers: Koniec gry”. Zdjęcia do produkcji w większości kręcono w studiach filmowych w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych.

"Falcon and the Winter Soldier" – prace na planie odwołane

Ekipa wyruszyła do Pragi w ostatni piątek. Zdjęcia miały trwać tydzień. Niestety wczoraj ogłoszono, że prace na planie zakończą się przed tym terminem. Wszyscy uczestnicy zostali wysłani z powrotem do Atlanty.

Decyzja Disneya podyktowana jest działaniami czeskiego rządu, które podobnie do Polski, zamknąl wszystkie placówki szkolne oraz wprowadził restrykcje związane z podróżami oraz wydarzeniami kulturalnymi, mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań na wirus COVID-19.

Warto także zwrócić uwagę, że to już drugi raz, gdy ekipa serialu musi wstrzymywać pracę. W styczniu tego roku nie odbyły się zdjęcia w Portoryko. Wpływ na to miało trzesięnie ziemi o skale 6,4 Richtera, ponoć największe, jakie spotkało wyspę od ponad 100 lat.

"Falcon and the Winter Soldier" – ekipa

Showrunnerem serialu jest Kari Skogland, reżyserka która współpracowała przy wielu największych serialach telewizyjnych ostatnich lat. M.in "Opowieść podręcznej", "Na cały głos", czy "Wikingowie". Na ekranie, oprócz Sebastiana Stana i Anthony'ego Mackiego, którzy wracają do swoich ról, znanych z filmów MCU, zobaczymy także: Daniela Brühla i Emily VanDeCamp.

"Falcon and the Winter Soldier" – kiedy premiera?

Premiera serialu na platformie Disney+ przewidziana jest na sierpień tego roku. Nic na razie nie mówi się o przesunięciu tego terminu ze względu na dokrętki. Twórcy najprawdopodobniej będą musieli poradzić sobie z dalszą pracą poprzez kontynuację działań w studiu filmowym.