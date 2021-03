Falcon i Bucky dotrą do Polski? Czy akcja serialu Marvela będzie się działa w naszym kraju?

Czy akcja serialu Marvela "Falcon and the Winter Soldier" rozegra się w Polsce? Według niepotwierdzonych informacji ekipa kręciła zdjęcia w naszym kraju.

19 marca 2021 roku na Disney+ zadebiutował nowy serial Marvela "Falcon and the Winter Soldier". W przeciwieństwie do "WandaVision" akcja produkcji o przyjaciołach Kapitana Ameryki będzie rozgrywać się na całym świecie. Czy herosi dotrą również do Polski?

"Falcon and the Winter Soldier" będzie dziać się w Polsce?

Chociaż polscy fani Marvela na razie nie mogą oficjalnie korzystać z platformy Disney+, wygląda na to, że niebawem zadebiutuje na niej polski aktor. Według niepotwierdzonych plotek Piotr Adamczyk ma wystąpić w serialu "Hawkeye".

Niewykluczone, że człowiek, który zagrał papieża to nie jedyny polski smaczek w serialowych produkcjach MCU. Czy to możliwe, że w "Falcon and the Winter Soldier" zobaczymy rodzime krajobrazy? W pierwszym odcinku produkcji i Samie Wilsonie i Buckym Barnesie akcja wychodziła poza USA. Główni bohaterowie zwiedzili kawałek świata, a to dopiero początek ich przygody. Czy walka z organizacją terrorystyczną sprawi, że trafią aż do Polski?

I tak i nie. Jak nieoficjalnie donosi portal Distractify, akcja rzeczywiście będzie rozgrywała się w pewnym momencie w Polsce, ale nasz kraj odegra Praga. Stolica Czech bardzo często wykorzystywana jest przez filmowców z Hollywood i grała już różne europejskie miasta. Zdaniem informatorów podczas zdjęć kręconych na praskim Cmentarzu Olszańskim, pojawiły się tablice z polskimi napisami. Niewykluczone więc, że rzeczywiście Falcon i Winter Soldier pojawią się w naszym kraju, żeby walczyć z członkami grupy znanej jako Flag-Smashers.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Jeśli tak się stanie, to dojdzie do pewnego absurdu - Czechy zagrają Polskę, a Polak zagra Rosjanina. Prawdopodobnie Adamczyk wcieli się w jednego z członków Tracksuit Mafia - rosyjskiego gangu, który zajdzie za skórę Hawkeye'owi i jego nowej protegowanej. Być może odpowiedź na pytanie, czy Sam i Bucky dotrą do naszego kraju, poznamy już w najbliższy piątek - 26 marca 2021 roku, kiedy drugi odcinek serialu "Falcon and the Winter Soldier" trafi na Disney+. Usługa nadal nie jest dostępna w naszym kraju.