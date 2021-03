"Falcon i Zimowy Żołnierz" doczeka się 2. sezonu? Szef Marvela nie wyklucza takiej opcji

Falcon i Zimowy Żołnierz będzie miał 2. sezon?

"WandaVision" w ciekawy sposób opowiadał o radzeniu sobie ze stratą, żałobą i depresją, przy okazji pokazując nam świat Marvela w wersji sitcomu, co dało nam jedną z najbardziej interesujących pozycji z dotychczasowej biblioteki MCU. Nieco inaczej będzie w przypadku "Falcona i Zimowego Żołnierza" - wygląda na to, że ten ma być powrotem do "starego, dobrego MCU".

Z pierwszych reakcji wynika, że produkcja ma szansę na bycie najbardziej brutalną ze wszystkich opowieści Marvela, a samym klimatem będzie jej bliżej do inspirowanego thrillerami "Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza", czyli jednego z najlepszych filmów z MCU. Sama struktura ma również pozwolić twórcom na zrealizowanie kolejnego sezonu przygód tytułowych bohaterów - a przynajmniej tak stwierdził Kevin Feige.

Szef Marvel Studios i producent wszystkich filmów oraz seriali ze świata MCU brał niedawno udział w wirtualnej konferencji prasowej promującej "Falcona i Zimowego Żołnierza". Podczas spotkania z dziennikarzami stwierdził, że chociaż oficjalnie nie pracują nad 2. sezonem serialu, to scenarzyści i producenci mają już pomysły na kontynuacje przygód Sama i Bucky'ego - jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, a serial odniesie odpowiedni sukces:

Jeśli uda nam się zrealizować kolejną odsłonę, to definitywnie mamy na nią pomysły. To całkiem zabawne pytanie, które zadaje się ludziom z telewizji, bo macie takie oczekiwania jak kiedyś. Naprawdę podchodzimy do naszych seriali jak do filmów... Jeśli dostaniemy zielone światło na kolejną część, to definitywnie mamy pomysły, o czym może ona być.

Podobnego zdania jest Kari Skogland, reżyserka "Falcona i Zimowego Żołnierza". Autorka udzieliła wywiadu portalowi The Direct, w którym wyjaśniła, że zawsze jest "więcej opowieści do przekazania":

Nawet nie mogę wam na to szczerze odpowiedzieć. Wszystko, co chciałam zrealizować, udało mi się w pierwszym sezonie, ale jest więcej rzeczy, które można z tym zrobić. Miejmy nadzieję, że powstanie 2. sezon. Nie mam pojęcia, czy tak będzie, ale wiem, że zawsze jest więcej opowieści do przekazania. To takie postaci, że możemy się naprawdę mocno zagłębić w ich mitologię.

Serial "Falcon i Zimowy Żołnierz" zadebiutuje już 19 marca 2021 roku. Kolejne odcinki (tych ma być 6) będą się pojawiały na Disney+ co tydzień w piątki.