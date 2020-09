"Falcon i Zimowy Żołnierz" jednak w 2021 roku? Disney przesunie premierę przez koronawirusa

Zdjęcia do długo wyczekiwanego serialu aktorskiego z MCU zostały zatrzymane w marcu 2020 roku, kiedy to w zachodnich krajach wybuchła pandemia koronawirusa. W ciągu 6 miesięcy sytuacja na świecie nie uległa zbyt dużej poprawie, co skutecznie zniechęca Disneya do wznowienia zdjęć do produkcji. Niestety, wygląda więc na to, że na przygody Sama i Bucky'ego będziemy musieli poczekać aż do 2021 roku.

Falcon i Zimowy Żołnierz zadebiutuje dopiero w 2021 roku?

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że twórcy planują zakończyć nagrania do serialu w październiku, wracając do czeskiej Pragi. To spowodowało, że fani zaczęli się ekscytować perspektywą tego, iż produkcja pojawi się w ofercie Disney+ w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.

Jak twierdzą jednak reporterzy Murphy's Multiverse, zdjęcia w Pradze będą trwały dłużej, niż przypuszczano - potrwają aż do końca listopada. Dodajmy do tego fakt, że w stolicy Czech będą nagrywane najprawdopodobniej sceny akcji, więc musimy doliczyć jeszcze całkiem spory czas, który serial spędzi w post-produkcji (efekty specjalne, korekta barw, montaż, korekcja dźwięku).

Wszystko wskazuje więc na to, że serial o przygodach Falcona i Zimowego Żołnierza zadebiutuje dopiero w 2021 roku.

Przypominamy opis produkcji:

" Po wydarzeniach przedstawionych w "Avengers: Endgame", Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) i Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan) postanawiają połączyć siły w globalnej przygodzie, która testuje nie tylko ich umiejętności, ale też cierpliwość. "

Data premiery serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" pozostaje nieznana.