"Falcon i Zimowy żołnierz" - Avengers nie dostawali żadnej pensji za ratowanie świata

Falcon i Zimowy żołnierz - serial Disney+ już zadebiutował

Pierwszy epizod najnowszego dzieła Marvel Studios zadebiutował na Disney+ 19 marca 2021 roku i wywołał sporo dyskusji. Te głównie skupiały się na postaci US Agenta, czyli oficjalnego "następcy" Kapitana Ameryki, który krótko mówiąc nie za bardzo przypadł do gustu fanom Marvel Cinematic Universe. Śmiemy twierdzić, że dokładnie taki był zamysł twórców - w końcu jako widzowie mamy go nie lubić, bo jest totalnym zaprzeczeniem prośby, którą na początku epizodu wystosował do rządu Sam Wilson (Falcon).

Zaskakujący i nieco smutny jest również fakt, że członkowie Avengers... nie zarabiali oficjalnie pieniędzy. Przynajmniej tak możemy wywnioskować po scenie w banku, kiedy to wspomniany Sam próbuje zaciągnąć pożyczkę by spłacić długi i postawić rodzinny biznes ponownie na nogi.

Oczywiście warto pamiętać, że w sumie od czasów "Civil War" Falcon był de facto zbiegiem i wraz z Kapitanem Ameryką, Black Widow i Wandą nie byli objęci jurysdykcją żadnego rządu.

Potem zniknął na 5 lat, a jak dowiadujemy się z pierwszego odcinka "Falcon i Zimowy Żołnierz", po powrocie do życia postanowił się zatrudnić w Siłach Powietrznych USA. I o ile jego zdolność kredytowa w "normalnych warunkach" niewątpliwie nie jest zbyt wysokich lotów, to może warto byłoby wziąć pod uwagę fakt, że Sam POMÓGŁ URATOWAĆ WSZECHŚWIAT i chociaż wyciągnąć pomocną dłoń do skrzydlatego Avengera?

Oglądając ten pierwszy odcinek trudno nie odnieść wrażenia, że to dość sprytnie ukryty komentarz wobec realiów USA - nie od dziś wiadomo, że Stany mają problem z wysokim czynnikiem bezrobocia i bezdomności wśród weteranów (zresztą nawet "Punisher" od Netfliksa poruszał ten problem w Marvelu). Być może twórcy chcieli skomentować ten proceder?

Kolejne odcinki "Falcona i Zimowego Żołnierza" będą debiutowały na Disney+ co piątek.