"Falcon i Zimowy żołnierz" będą jak "6-godzinny film", a nie serial

Gwiazdor nadchodzącego serialu ze świata MCU stwierdził w rozmowie z Variety, że praca nad "Falconem i Zimowym żołnierzem" przypominała tworzenie dłuższego filmu Marvela z niższym budżetem. Jak twierdzi, inni członkowie ekipy mieli bardzo podobne odczucia podczas pracy.

Jak twierdzi Anthony Mackie:

"Falcon i Zimowy żołnierz" był kręcony w Europie, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. To zmusiło Disneya do zawieszenia zdjęć. Tak sytuację wspomina Mackie:

Byliśmy w Europie, aż tu nagle wszystko zaczęło się sypać. Zamknęli wszystko na dwa tygodnie przed zamknięciem USA. To było ciekawe doświadczenie, bo byliśmy pierwszą produkcją Marvela, która miała ograniczenia budżetu! Wcześniej mieliśmy podejście: "To Marvel, możemy kręcić całą wieczność!". A tutaj odpowiedź brzmiała: "No nie do końca". Ale i tak było świetnie.

Praca nad tymi filmami to jak letnie obozy. Tak samo było i tym razem. To ta sama grupa osób, która współpracuje, żeby zrobić coś świetnego. Za każdym razem chcemy zrobić coś lepszego i fajniejszego. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do pracy. "