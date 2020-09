"Family Guy" i "Bob's Burgers" dostaną po dwa kolejne sezony. Kiedy zobaczymy nowe odcinki kultowych seriali?

Seriale takie jak "Miasteczko South Park", "Rick i Morty", "BoJack Horseman", "Family Guy" czy "Bob's Burgers" to jedne z najpopularniejszych produkcji animowany dla dorosłych widzów. Życie dwóch ostatnich tytułów zostało przedłużone o co najmniej dwa sezony.

"Family Guy" i "Bob's Burgers" z nowymi sezonami

Chociaż seriale animowane głównie kojarzą się z produkcjami dla najmłodszych widzów, od wielu lat popularnością cieszą się również kreskówki skierowane do pełnoletniego odbiorcy. Wiele z nich doczekało się kilkunastu sezonów i ich końca nadal nie widać, co tylko cieszy wiernych fanów rzeczonych produkcji.

Do kultowych produkcji animowanych dla dorosłych widzów należą bez wątpienia "Family Guy" i "Bob's Burgers. Jak podaje Deadline, przedstawiciele stacji Fox oficjalnie ogłosili, że wkrótce zobaczymy 19. i 20. sezon przygód Petera Griffina i jego zwariowanej rodzinki oraz 12. i 13. sezonu losów familii prowadzącej burgerownię.

Decyzję skomentował Michael Thorn - szef działu Rozrywka stacji Fox.

" "Family Guy" i "Bob's Burgers" są kluczowymi filarami sukcesu naszej stacji. Wznosząc gatunek na nowe wyżyny i komentując popkulturę na rozmaite sposoby, te seriale podłożyły fundament pod sukces Animation Domination, sprawiający, że jest to najpotężniejsze pasmo w historii telewizji. Obie kontynuacje po raz kolejny potwierdzają nasze zaangażowanie w animacje i utrzymują nas w przekonaniu, byśmy przodowali jako liderzy w niszy wypełnianej zróżnicowanymi i świeżymi nowymi komediami. Chcemy podziękować Sethowi [MacFarlane'owi - twórcy "Family Guy" - przyp. red.], Lorenowi [Bouchardowi - twórcy "Bob's Burgers" - przyp. red.] i ich całym zespołom, nie zapominając o naszych partnerach z 20th Television. Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuowania z nimi tych dwóch świetnych seriali. "

Sukces powyższych seriali stanowi trzon stacji Fox. W najbliższych miesiącach powrócą nie tylko nowe odcinki "Family Guy", "Bob's Burgers" i "The Simpsons", ale również nowych pozycji - "Bless the Harts" oraz "Duncanville". To jednak nie koniec. Obecnie stacja pracuje nad nową produkcją z twórcą "Ricka i Morty'ego" Danem Harmonem. Serial ma zadebiutować wiosną 2022 roku. Jak widać, fani dostaną nie tylko kontynuację dobrze znanych animacji, ale również mogą spodziewać się nowości utrzymanych w podobnym stylu.

"Family Guy" i "Bob's Burgers" - kiedy premiera nowych sezonów?

Zapowiedziane sezony seriali zobaczymy dopiero za jakiś czas. Obecnie fani obu tytułów czekają na premiery 18. sezonu "Family Guy" i 11. sezonu "Bob's Burgers".

Amerykański debiut nowych odcinków nastąpi 27 września 2020 roku. W przypadku tej pierwszej produkcji widzów czeka dodatkowe święto. Pierwszy odcinek po przerwie będzie bowiem 350. odcinkiem serialu. Twórcy zapowiedzieli, że zobaczymy w nim jak rodzina Griffinów zareagowała na pierwsze słowo Stewie'ego.

