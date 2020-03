Fan zestawił plakat "The Walking Dead" z aktualnym zdjęciem Atlanty. Efekt jest przerażający [FOTO]

Pandemia koronawirusa oraz związana z nią kwarantanna trwają w najlepsze. I choć wszystko zdaje się być pod kontrolą, fani "The Walking Dead" coraz częściej wychwycają niepokojące podobieństwa między rzeczywistością, a ich ulubionym serialem o pandemicznej apokalipsie zombie. Jeden z internautów, z czystej ciekawości, pokusił się o zestawienie plakatu 1. sezonu "The Walking Dead" z aktualnym zdjęciem Atlanty. Efekt robi piorunujące wrażenie.

W związku z szerzącą się pandemią COVID-19, społeczeństwa w różnych zakątkach świata poddane zostały kwarantannie. Obywatele nie ruszają się z domów, a ulice świecą pustakami. Do tego stopnia, że ich widok może wzbudzać przerażenie.

Jeden z fanów "The Walking Dead" wpadł w związku z tym na ciekawy pomysł. Mając w pamięci plakat promujący 1. sezon serialu, na którym widzimy Ricka Grimesa zmierzającego do ogarniętej pandemią zombie Atlanty, postanowił zestawić serial z rzeczywistością. Efektem podzielił się za pośrednictwem Twittera.

"

Poprosiłem moją kumpelę z collage'u, która mieszka w Atlancie, by spróbowała odtworzyć to ikoniczne zdjęcie promocyjne z 1. sezon. Z uwagi na brak ruchu w Atlancie, z powodu pandemii, pojechała na Jackson St. Bridge i uchwyciła to dla mnie. Straszne. "