Fani "Lucyfera" odnaleźli bardzo głupi błąd w serialu. Co zrobili twórcy?

Fani znaleźli głupi błąd w jednym z pierwszych odcinków serialu, a konkretnie w 3. epizodzie 1. sezonu. W nim Luci i detektyw Decker badają sprawę zabójstwa młodej kobiety. Pan Piekieł zachęca młodego futbolistę do tego, by spróbował uwieść i pójść do łóżka ze swoją koleżanką. Gdy Ty staje się głównym podejrzanym w sprawie jej morderstwa, Lucifer postanawia udowodnić jego niewinność.

Lucyfer - fani znaleźli błąd w serialu

Chloe i Luci następnie starają się przedrzeć przez nagrania z monitoringu, które przedstawiają innego potencjalnego sprawcę. Pewna fanka znalazła jednak błąd w alibi podejrzanej. W trakcie początkowych napisów słyszymy od Chloe, że koroner szacuje czas śmierci na 1-3 w nocy.

Problem polega na tym, że nagranie z monitoringu wcale nie pomaga sprawie - zaczyna się bowiem o 22:18 i trwa około 3 godzin. Wygląda więc na to, że kończy się chwilę po 1 w nocy. Wygląda więc na to, że alibi tak właściwie jest bezsensowne, skoro pokazuje tylko to, co działo się właściwie przed czasem morderstwa.

Podejrzana twierdzi też, że widziała, jak Ty całuje się z zamordowaną dziewczyną, czego nie widzimy na monitoringu (też mało prawdopodobne by miało to miejsce przed 22).

Czyżby to był specjalnie napisany błąd w scenariuszu, by pokazać, że Chloe czasami się myli? A może scenarzyści zwyczajnie pominęli ten szczegół, by kontynuować historię i stworzyć dobry dramat? Diabeł raczy wiedzieć.

Wszystkie sezony "Lucyfera" (czyli właściwie 4 i pół 5-tego) są dostępne na Netfliksie.