Fani Marvela odkryli, że... Elizabeth Olsen jest siostrą bliźniaczek Olsen. Wszystko dzięki "WandaVision"

Czy Elizabeth Olsen jest siostrą bliźniaczek Olsen? To pytanie jest ostatnio niezwykle popularne dzięki serialowi "WandaVision", a niektórzy fani dokonali przez hit Marvela "przełomowego odkrycia".

Nie wszyscy muszą znać powiązania rodzinne hollywoodzkich gwiazd, ale w przypadku Elizabeth Olsen pokrewieństwo z bliźniaczkami Mary Kate i Ashley Olsen wydawało się oczywiste. Dzięki serialowi "WandaVision" wszelkie wątpliwości zostały rozwiane raz na zawsze.

"WandaVision" - fani odkryli, że Elizabeth Olsen jest siostrą bliźniaczek Olsen

Mimo że z powodu pandemii koronawirusa w kinach posucha, świat Marvel Studios powrócił do świata żywych za sprawą oryginalnych seriali prezentowanych na platformie Disney+. Pierwszym z nich jest "WandaVision", który powoli zmierza ku finałowi.

Rychło w czas wielu fanów MCU dokonało "przełomowego odkrycia" na temat życia prywatnego głównej gwiazdy serialu - Elizabeth Olsen, która wciela się w Wandę Maximoff, czyli Scarlet Witch. Chociaż aktorka gra superbohaterkę od roku 2014 (wystąpiła w tej roli w scenie po napisach filmu "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz"), posiada to samo nazwisko co swoje słynne siostry i jest do nich niezwykle podobna, nie wszyscy widzowie zarejestrowali korelację pomiędzy gwiazdą Marvela a tak zwanymi Olsenkami.

Być może wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do Mary Kate i Ashley, Elizabeth zaczęła karierę aktorską jako osoba dorosła. Bliźniaczki Olsen były popularne od swoich najmłodszych lat, ponieważ wystąpiły w roli Michelle Tanner - najmłodszej córki głównego bohatera kultowego sitcomu "Pełna chata". Być może olśnienie wśród widzów nastąpiło dzięki jednemu z odcinków "WandaVision", który był stylizowany na komediowy serial familijny rodem z końcówki lat 80. XX wieku.

Tak czy inaczej, na Twitterze pojawiło się wiele wpisów, których autorzy informują świat, że właśnie udało im się połączyć ze sobą kropki i ustalić pokrewieństwo pomiędzy Elizabeth Olsen i bliźniaczkami Olsen.

Właśnie odkryłam, że Wanda (Elizabeth Olsen) z uniwersum Marvela jest dosłownie pieprzoną siostrą Olsen?! A Mary Kate i Ashley Olsen są jej siostrami. Wow.

Przepraszam, dlaczego nikt K***A NIE POWIEDZIAŁ MI, ŻE ELIZABETH OLSEN A.K.A. WANDA MAXIMOFF JEST MŁODSZĄ SIOSTRĄ MARY KATE I ASHLEY!!! WYDAJE MI SIĘ, ŻE POWINNA TO BYĆ BARDZIEJ POWSZECHNA WIEDZA!!!

Nie każdy dopiero teraz dowiaduje się, że Elizabeth Olsen jest młodszą siostrą Mary-Kate i Ashley, ale to jest na całej mojej osi czasu.

Widzę, że "użytkownicy Twittera są zaskoczeni, bo dowiedzieli się, że Elizabeth Olsen jest spokrewniona z bliźniaczkami Olsen", a ja Wam powiem, że "Siedzę zszokowana, bo dowiedziałam się, że ona NIE JEST jedną z bliźniaczek, ale po prostu SIOSTRĄ".

Właśnie zdałem sobie sprawę, że Mary Kate i Ashley są siostrami Elizabeth Olsen.

Wszyscy mówią o tym, że nie wiedzieli, że Elizabeth Olsen jest spokrewniona z Mary Kate i Ashley ... Ale ja myślałam, że jest jedną z bliźniaczek, które przez cały czas występowały w filmach Marvela.

Elizabeth Olsen:

Ma takie samo nazwisko.

Wygląda jak mogłaby być trojaczką Mary-Kate i Ashly.

Była w kilku filmach bliźniaczek.

Pojawiała się z nimi na zdjęciach i w wywiadach, na temat bycia ich siostrą.

Twitter teraz:

Przepraszam, czy ludzie nie wiedzieli, kim była Elizabeth Olsen przed "Wandavision"? Bo niepokoi mnie liczba osób, które właśnie odkryli, że jest spokrewniona z Mary-Kate i Ashley. I znowu, analfabetyzm popkulturowy dorosłych jest prawdziwym problemem i tak OCENIAM ich.

Prawdopodobnie o tym, że Elizabeth Olsen jest spokrewniona z Mary Kate i Ashley dowiem się, że jeszcze kilka razy w życiu, ponieważ nie są to informacje typu "potrzebujesz tego, aby przeżyć", które muszę zachować w pamięci. W najlepszym razie będę miała mgliste wspomnienie i zaskoczy mnie to ponownie za trzy lata.

Jak widać, dla części widzów "WandaVision" ta informacja była sporym zaskoczeniem. Inni podeszli do twitterowego trendu z dystansem, robiąc sobie żarty z tego ciekawego zjawiska popkulturowego.

"WandaVison" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Czy pozostałe dwa odcinki serialu Marvela zaskoczą widzów bardziej, niż wieść o pokrewieństwie między siostrami Olsen? Prawdopodobnie tak, bo siódmy odcinek zakończył się w naprawdę ciekawy sposób. Przedostatnia część historii zawartej w "WandaVision" zadebiutuje 26 lutego 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jac Schaeffer oprócz Elizabeth Olsen, wystąpili Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.