Fani "The Mandalorian" chcą przywrócenia do obsady Giny Carano. Powstała petycja

Część fanów serialu "The Mandalorian" zmartwiła się usunięciem z obsady Giny Carano, która od pierwszego sezonu wcielała się w Carę Dune. Powstała internetowa petycja w sprawie przywrócenia aktorki do roli.

W połowie lutego 2021 roku fanami "The Mandalorian" wstrząsnęła informacja o usunięciu z obsady Giny Carano. Przyczyną zerwania umowy z aktorką były jej kontrowersyjne wpisy, odebrane jako obraźliwe. W sieci zaczął trendować hasztag, w którym domagano się zwolnienia gwiazdy serialu Disney+. Tak też się w końcu stało.

Widzowie zaczęli zastanawiać się, co będzie dalej z postacią Cary Dune. Czy zostanie wyeliminowana? A może zastąpi ją inna aktorka? Część fanów postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zainterweniować. W tym celu powstała internetowa petycja utworzona w serwisie Change.org. Jakich argumentów użyli przeciwnicy ukarania Carano?

Ta petycja jest skierowana do kadry kierowniczej Disneya. Dlaczego nie możecie nie zwracać uwagi na politykę? "The Mandalorian" to fantastyczny serial, a postać Cary Dune wykreowana przez Ginę Carano to czysta przyjemność z oglądania. Bez niej "The Mandalorian" nie byłby taki sam. (...) Zwalnianie celebrytów za ich poglądy polityczne zdarza się zbyt często i po raz kolejny Hollywood usunął kolejnego konserwatystę. To, co powiedziała, mogło być trochę ekstremalne i nawet rozumiemy, dlaczego niektórzy ludzie mogli poczuć się urażeni, ale jej tweet nie miał na celu podżegania do przemocy ani wyrażania żadnej dyskryminacji lub nienawiści do określonej grupy.