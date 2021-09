Fani chcą "Chłopaków z baraków" z lektorem na Netflix. Piękna nostalgiczna inicjatywa

"Chłopaki z baraków" to definitywnie jeden z najlepszych seriali komediowych wszech czasów. To też jedna z niewielu produkcji, która być może nawet zyskuje w wersji z polskim lektorem. Dlatego fani chcą usłyszeć oldschoolową wersję serii na Netflix.

Chłopaki z baraków - ruszyła zbiórka na nagranie lektora do serialu

Niedawno w serwisie Zrzutka.pl ruszyła zbiórka "Rafał Walentowicz - kontynuacja nagrań lektorskich - Chłopaki z Baraków". Sprawa jest prosta - organizatorzy zrzutki chcą, aby Rafał Walentynowicz nagrał lektor do wszystkich sezonów "Chłopaków z baraków". Prośba/apel jest wystosowana do Netflixa, który ma prawa do pokazywania serialu w Polsce w streamingu.

Prośba zdaje się być zasadniczo prosta. Jak czytamy w opisie zbiórki:

Przede wszystkim, chcemy aby było po prostu "w pytę!" A będzie, kiedy usłyszymy głos Rafała w kolejnych sezonach naszego ulubionego serialu - "Chłopaki z Baraków".

Pierwszym krokiem w zbiórce jest przejęcie billboardów w całej Polsce, na których ma być wystosowana prośba do Netflixa o bycie odpowiedzialnym. Pierwszy z nich o wielkości co najmniej 4x3 metra ma być postawiony w Warszawie.

Organizatorzy szacują, że miesięczny koszt wynajmu takiego billboardu to około 3 tysiące złotych. Dlatego każda wielokrotność tej sumy zostanie użyta na kolejne tablice w miastach liczących ponad 250 tysięcy mieszkańców. Co ważniejsze - na udział w akcji zdecydował się sam Rafał Walentynowicz, który nie tylko użyczył wizerunku do akcji, ale także zgodził się na potencjalne nagranie kolejnych odcinków.

Oglądaj

Jeśli więc chcecie wspomóc piękną inicjatywę, to zapraszamy do zbiórki na Zrzutka.pl oraz na fanpage Rafała Walentynowicza, na którym znajdziecie więcej informacji oraz bieżące aktualizacje dotyczące sprawy. Kurde faja, mamy nadzieję, że się uda.