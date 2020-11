Fani liczą na wznowienie serialu "Daredevil", bo prawa do postaci wróciły do Marvela

"Daredevil" wróci do życia? Fani i aktorzy błagają na Twitterze włodarzy Marvel Studios, by firma kontynuowała serial z obsadą i fabułą znaną z produkcji Netfliksa.

Daredevil pojawi się w MCU? Netflix stracił prawa do postaci

Prawa Netfliksa do tworzenia filmów i seriali z Daredevilem właśnie wygasły. To oznacza w dużym skrócie, że powróciły one do Marvel Studios, a Człowiek bez strachu może niedługo zagościć w produkcjach na potrzeby MCU. Jakie są plany Marvel Studios dot. postaci Matta Murdocka?

Serial "Daredevil" od Netfliksa z Charliem Coxem w roli głównej został anulowany 29 listopada 2018 roku. Według umowy między Marvelem i Netfliksem, Marvel Studios nie mogło korzystać z "usług" herosa przynajmniej przez 2 lata od anulowania serialu. Czas minął, więc fani ruszyli do boju o "uratowanie Daredevila".

Na Twitterze powstało konto Renew Daredevil, które zorganizowało akcję #SaveDaredevil. Idąc tropem pełnego sukcesu "ożywienia Lucyfera" (do którego prawa przejął Netflix). Ich inicjatywa była całkiem udana, ponieważ hasło #SaveDaredevil trendowało na Twitterze (m.in. w USA, Indiach i Australii).

Fanów zachęcano również to tego, by opowiadali o tym, dlaczego produkcja powinna zostać kontynuowana przez Marvel Studios.

Na szczęście fani wybredni nie są i sam powrót Charliego Coxa do roli Człowieka bez strachu byłby dla wielu wystarczający. Mamy nadzieję, że Marvel weźmie pod uwagę odzew ze strony fanów.