Finał "Gambitu królowej" jest najlepiej ocenianym odcinkiem w historii Netfliksa

Gambit królowej ma najlepiej oceniane odcinki w historii Netfliksa

Jak podaje serwis Tombola, finałowy odcinek "Gambitu królowej" o tytule "End Game" ma ocenę 9,4 (w skali 1-10) w serwisie IMDB - jest to najlepiej oceniany epizod w historii produkcji Netfliksa. Na drugim miejscu zestawienia jest natomiast finał pierwszego sezonu "Never Have I Ever", który zdobył ocenę 8,9.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się natomiast drugi odcinek "Gambitu Królowej" o tytule "Exchanges" - ten doczekał się oceny 8,8.

Główną rolę w "Gambicie królowej" zagrała Anya Taylor-Joy. Fabuła opowiada o genialnej szachistce Beth Harmon, która zmienia oblicze sportu w trakcie swojej kariery. Polskim akcentem jest występ Marcina Dorocińskiego w jednym z odcinków. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tego serialu:

Oglądaj

Badania Tombola pokazały również, że odcinek specjalny "Króla tygrysów" miał natomiast najgorsze oceny w historii Netfliksa - zdobył ocenę na poziomie 5,2. Najgorzej ocenianą produkcją tak ogólnie jest natomiast program randkowy "Miłość jest ślepa".