Finał "The Walking Dead" przesunięty z powodu koronawirusa. Co dalej z 10. sezonem?

Pandemia koronawirusa niemal doszczętnie zablokowała przemysł filmowy. Odwołano premiery największych hitów oraz wstrzymano prace nad niemal wszystkimi filmami i serialami. Oberwało się też niestety wszystkim trzem serialom z uniwersum "The Walking Dead". Jednak, podczas gdy fani martwili się o 11. sezon przygód Daryla i ekipy, okazało się, że poszkodowany został nawet aktualny sezon. Jak poinformował główny showrunner serialu, Scott M. Gimple, emisja obecnego sezonu "The Walking Dead" zostanie zakłócona - finału nie zobaczymy przez najbliższych kilka miesięcy. Co to dokładnie oznacza?

Finał "The Walking Dead" przesunięty z powodu koronawirusa

Twórcy opublikowali w mediach społecznościowych post, w którym przekazali fanom smutne wieści. W oświadczeniu czytamy, że pandemia koronawirusa uniemożliwiła dokończenie postprodukcji finałowego odcinka 10. sezonu "The Walking Dead". W związku z tym, przedostatni odcinek serii ukaże się 5 kwietnia 2020 roku i na tym się obecnie zakończy. Finał zostanie wyemitowany "pod koniec roku", w ramach odcinka specjalnego.

Pandemia koronawirusa wstrzymała także prace nad dwoma pozostałymi produkcjami z uniwersum TWD - "Fear The Walking Dead" oraz szykującego się do debiutu "The Walking Dead: World Beyond", którego premiera została odwołana.