Powrót serialu "Dexter" po latach jest już faktem. Niebawem zobaczymy ciąg dalszy opowieści o "dobrym" seryjnym mordercy z Michaelem C. Hallem w roli głównej. Aktor ma pewność, że nowe odcinki nie zawiodą fanów oryginału.

"Dexter" - Michael C. Hall o nowym sezonie serialu

Obecnie seriale są niezwykle popularne. Zanim jednak nastały złote czasy opowieści w odcinkach, ktoś musiał przetrzeć szlaki. Wśród najważniejszych seriali, które stały się hitami figuruje oczywiście "Dexter", który niebawem znowu będzie zabijał.

W 2013 roku wyemitowano ostatni odcinek 8. sezonu "Dextera", który miał być zakończeniem serii. Fani byli jednak zdruzgotani finałem i absurdalnym pomysłem, by tytułowy bohater upozorował swoją śmierć i zaszył się w oregońskim lesie jako drwal. Wśród osób, którym nie spodobała się ta koncepcja był również gwiazdor "Dextera" Michael C. Hall.

Obecnie trwają prace nad wznowieniem serialu. Hall rozmawiał o nowych odcinkach z portalem Daily Beast. Zapewnił fanów, że mają na co czekać.

Widzowie uznali, że sposób, w jaki to zostało pokazane, był dość niezadowalający i zawsze żywili nadzieję, że pojawi się nowa historia, którą warto opowiedzieć. Zaliczam się do grupy ludzi, którzy zastanawiali się: "Co do diabła stało się z tym facetem?".

Mimo to, Hall przez wiele lat nie daawał się na namówić na powrót do serialu. W końcu jednak się udało, a wszystko dlatego, że nowa historia ma być wartościowa i wnieść do świata Dextera to, na co fani czekali podczas emisji 8. sezonu. Aktor przyznał również, że kiepskie zakończenie serialu wynika z niezrozumienia potrzeb widzów przez ówczesnych twórców. Kilkanaście lat później jest jednak o wiele trudniej, bo od zakończenia "Dextera" pojawiło się wiele świetnych seriali. Hall ma jednak nadzieję, że nowy sezon przygód jego bohatera sprosta oczekiwaniom obecnych odbiorców.

Z pewnością żyjemy w epoce, w której poprzeczka jest bardzo wysoka, jeśli chodzi o zarówno o zaskoczenie, satysfakcję i zamknięcie, które powinno towarzyszyć finałowi serii.

Przyznał jednak, że zaprezentowane przez twórców domknięcie serialu jest "warta opowiedzenia", co sugeruje, że fani "Dextera" nie powinni się obawiać o poziom 9. sezonu.

"Dexter" sezon 9 - kiedy premiera?

Stacja Showtime ogłosiła wznowienie "Dextera" w październiku 2020 roku. Oprócz Halla do produkcji powróci Clyde Phillips - oryginalny shworunner serialu. 9. sezon "Dextera" ma liczyć 10 odcinków. Prace na planie są zaplanowane na początek roku 2021. Premiera nowych odcinków odbędzie się natomiast jesienią 2021 roku.