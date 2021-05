"Flash" - gwiazdy opuszczają obsadę serialu. Co dalej z produkcją DC?

Flash - dwóch gwiazdorów opuściło obsadę serialu

Valdes, który wcielał się w Cisco Ramona/Vibe'a/Echo/Reverba, zakończy swoją przygodę z serialem w 7. sezonie jako gość specjalny finałowego odcinka. Cavanagh, który był świetnym złoczyńcą/przyjacielem drużyny Eobardem Thawne'em/Reverse Flashem/Harrisonem Wellsem miał zakończyć swoje występy pod koniec 6. sezonu.

Pojawił się jednak jeszcze w kolejnych epizodach 7. sezonu i oficjalnie zakończył swoją pracę jako pierwszoplanowy członek obsady "Flash" w 3. epizodzie zatytułowanym "Mother". Później pojawiał się jako "gość specjalny", aż w końcu potwierdzono, że pojawi się w epizodach 9. i 10. Na razie nie ma planów na to, by Cavanagh powrócił do swojej roli.

O decyzji opowiedział producent wykonawczy/showrunner Eric Wallace:

Tom i Carlos byli integralną częścią naszego serialu od samego początku i będzie nam im bardzo brakować. Obydwaj są niezwykle utalentowani i pomogli stworzyć świetne postaci, które widzowie na całym świecie pokochali. Dlatego nie chcemy zamykać tej furtki i będą mogli pojawić się w serialu, gdy tylko będą mieli na to ochotę.

Cavanagh i Valdes to dwaj oryginalni członkowie obsady "Flasha". W głównych rolach nadal występują Grant Gustin, Candice Patton i Danielle Panabaker.

Cisco Ramon od początku pracował dla S.T.A.R. Labs i pomagał Flashowi w jego walce o los Central City. Później sam staje się bohaterem o pseudonimie Vibe. Harrison Wells był natomiast "szefem drużyny", a później wcielał się w ogromną ilość alternatywnych wersji postaci, a każda z nich była znacząco różna od poprzedniej.

Potwierdzono, że powstanie 8. sezon "Flasha". Obecnie emitowane są nowe odcinki 7. serii.